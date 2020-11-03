11.4 天猫红包加码：第二轮预售开启、0 点再抢定金减免

今年的双11全网电商大促已经拉开大幕，本文整理了2020年双11京东/天猫预售分类会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

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11月4日，天猫双11大促第二轮预售开启，与第一轮一样有付定金立减、收藏福袋、付定金单单有奖等优惠活动玩法，此外还有50个1111元大奖等你来抢。

4日京东除第二轮预售开启外，活动主题为超市消费品全类目大促，生鲜品类狂欢。

天猫/京东双11大促第一阶段红包使用时间截止至11月3日，过期失效，大家记得使用，不要浪费了。

京东4日重点活动会场

会场 优惠详情 主会场 定金10元抵1000元、每满300减40 好物预售 定金膨胀100倍、预售抢500元E卡 运动户外 每满300减40、定金至高翻10倍 手机通讯 预售付款就发货、热卖好物满300减40 时尚美妆 专享买一赠一正装量、爆款5折抢 居家好物 定金膨胀不止10倍 电脑数码 预售1元至高抵1111元、大牌24期免息 家电预售 定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000 运动鞋服 定金膨胀2倍起、每满300减40

食品饮料 定金膨胀至高100倍 爆品清单 最火的预售单品

双11重点活动预告

日期 重点活动 11月4日 消费品全类目

生鲜好吃不贵 11月5日 手机主推日 11月6日 家电开门红 11月7日 京东健康

生活服务 11月8日 PLUS DAY 11月9日 家具开门红

服饰狂欢购 11月10日 家电开门红 11月10日 运动狂欢盛典 11月12日 返场狂欢

• 天猫双11超级红包玩法攻略：点此前往

• 天猫/京东/苏宁双11互动红包玩法攻略：点此前往

• 2020天猫双11全球狂欢季预售分会场入口一览：

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

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• 数码电子类 - 手机数码 | 大牌电脑 | 品质家电 | 数码文娱 | 大家电 | 烘干机 | 潮电同城 | 冰箱 | 进口数码

• 服饰母婴类 - 女装尖货 | 运动尖货 | 运动户外 | 进口美妆 | 大牌母婴 | 进口保健 | 进口宠物

• 居家生活类 - 家具建材 | 进口家居 | 餐饮卡券 | 图书乐器 | 医药健康 | 汽车用品 | 潮酷出行

• 食品母婴类 - 食品生鲜 | 休闲零食 | 粮油速食 | 健康乳饮 | 冲饮茶叶 | 品质生鲜 | 中外名酒 | 进口食品

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