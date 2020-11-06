半小时后开抢：iPhone 12 mini/Pro Max 21:00 预订

苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 将于今日晚 21 点开启预订，售价5499元起：

两部手机均搭载 A14 仿生芯片，支持 5G 网络。屏幕方面，5.4 英寸版本 iPhone 12 Mini 采用的是 2340×1080 分辨率超视网膜 XDR 显示屏，6.7 英寸版 iPhone 12 Pro Max 分辨率为 2778×1284，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力。

影像方面，iPhone 12 Mini 后置双摄，包括 1200 万像素广角和 1200 万像素超广角，前置摄像头为 1200 万像素，前后摄像头均支持夜景模式拍照。iPhone 12 Pro Max 则采用了后置三摄 + 激光雷达扫描仪的设计，其广角、长焦以及超广角均为 1200 万像素。同时，广角和长焦镜头均支持光学防抖，配备的是传感器位移式光学图像防抖功能，前置摄像头则和 iPhone 12 一样。

价格方面，iPhone 12 mini 64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元；iPhone 12 Pro Max 128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。