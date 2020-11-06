郭明錤预测：苹果 iPhone 13/Pro 系列出货量将超过 iPhone 12/Pro 系列

IT之家11月6日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 在 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

天风国际分析师郭明錤最新研究报告，分析了众多因素预测，苹果iPhone 13系列的出货量将超过iPhone 12系列。iPhone 13系列将采用和iPhone 12系列同尺寸机型，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。

▲iPhone 12系列4款机型

郭明錤表示，2H21新款iPhone（暂称为iPhone 13系列）出货将YoY增长并正向看待相关供应链展望，原因在于：

更普及的5G基础建设；

量产与发售时间回归正常；

数项重要规格升级。

根据郭明錤的说法，到iPhone 13发布时，5G网络建设要比今年好很多，另外iPhone 12因为疫情推迟到今年10月上市或11月上市，而iPhone 13系列将恢复在9月份发布并上市，另外iPhone 13系列的相机等多项硬件配置将会迎来重磅升级。

IT之家获悉，天风国际分析师郭明錤表示，2H21新款iPhone（暂称iPhone 13系列）的数项重要规格升级中，预测2款高端机型的超广角相机升级为其中一个最显著改变。

郭明錤表示，相信，大部分的iPhone供应链股票已反应iPhone 12系列的部分利多或利空，值得投资者关注。