SpaceX 星际飞船原型 SN8 最早 9 日进行首次高空试飞

美国太空探索技术公司 SpaceX 提交的最新封路申请文件显示，其星际飞船原型 SN8 的首次高空试飞最早可能在当地时间 11 月 9 日进行。发射窗口为 12 小时，窗口开放时间为上午 9 点到晚上 9 点。

如果 9 日的发射中止或延迟，SpaceX 希望在 10 日和 11 日相同时段再次进行发射尝试。对于像 SN8 这样复杂的星际飞船原型来说，这种可能性很高。这次发射的风险也很高，甚至就连其首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）都明确表示，这一测试可能以失败告终。

图 1：SpaceX 星际飞船原型 SN8 完成了储罐低温压力测试，随后进行第二次静态点火测试

在 SN8 进行首次高空测试飞行准备期间，还有几项测试需要完成，这进一步增加了延迟的可能性。SpaceX 正在继续解决遇到的问题，以期尽快完成完整的、具备真正飞行功能的星际飞船组装。

马斯克已经表示，SN8 在高空飞行前需要再进行一次静态点火测试，可能使用一个、两个或三个引擎，然后 SpaceX 才会认为其已经准备好进行首次飞行。在过去几天里，SpaceX 实际上已经进行了多次静态点火测试。目前还不清楚这些额外测试的目的，毕竟 SN8 此前已经完成了一次三引擎静态点火测试。

图 2：SpaceX 星际飞船原型 SN8 正等待进行首次高空试飞

不过，在进行那次三引擎静态点火测试之后，SpaceX 又对 SN8 进行了更多部件集成，包括安装鼻锥，这是该公司建造的首艘全尺寸、具备大多数飞船功能的原型。除了两个较小的前襟翼和姿态控制系统 (ACS)冷气体推进器外，鼻锥部分还包括被称为 header tank 的小型二级液氧罐，用于储存少量高压推进剂，供飞船再次进入大气层和着陆时使用。

对于 SN8 来说，在其首次尝试发射、自由降落、翻转机动和着陆过程中，这些 header-tank 将是不可替代的必需品。11 月 3 日，SpaceX 似乎成功地完成了对 SN8 新安装鼻锥部分和 header tank 的低温压力测试，验证了液氮可以从 SN8 的发射平台泵送到 50 米高的鼻锥尖端，这表明该公司已经为最后的静态点火测试做好了准备。