AMD 16 核的锐龙 9 5950X 超频至 6.362 GHz： Cinebench R20 新高

IT之家11月8日消息 众所周知，在主流台式机处理器市场上，无论单核还是多核测试，AMD 的 Ryzen 9 5950X 性能都无可匹敌。而现在，有一些极客玩家们玩腻了常规模式开始着手准备超频测试了。

来自中国台湾著名超频者 @HICookie 利用液氮，将 R9 5950X 的 16 个核心都超到了稳定的 6.362 GHz 高频并完成了 Cinebench R20 基准测试，居 HWBOT 该处理器超频榜单第二名（+87.12％）。而第一名的 safedisk 来自韩国（+87.46％），同样采用液氮超频，但具体测试信息未知，两者成绩相差仅 11MHz。

十年来，AMD 首次从英特尔手中夺走了单核性能的王座，而在这个基础上，R9 5950X 非常稳定地通过了 Cinebench R20 基准测试，并取得了 15517 分的成绩，刷新了 R9 5950X 的测试成绩记录。

目前 Cinebench R20 基准测试榜单中排名第一的是一颗线程撕裂者 3990X 处理器，以其 64 核 128 线程加 4.3GHz 的成绩测得 24763 分的成绩。此外，正常的 R9 5950X 成绩为 10428 分。

IT之家了解到，由于 HICookie 采用了一块技嘉 X570 Aorus Master 主板进行超频，因此技嘉还在 Twitter 上为他庆祝了这一结果的诞生。