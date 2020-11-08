不在乎成本的美军，为什么越来越喜欢马斯克

埃隆 · 马斯克（Elon Musk）领导的太空探索技术公司 SpaceX 早年并不入得了美国五角大楼高层的法眼。但现在，SpaceX 在吸引美国军方业务方面取得了前所未有的成功。

以下是翻译内容：

近几个月来，从发射国家安全卫星，到改善军方的天气预报设施，再到建造新一代用于跟踪敌方导弹的小型航天器，SpaceX 与美国军方达成了多项协议。

SpaceX 还与美国空军和陆军合作展示通信链路技术。几周前，公司与美国五角大楼签署了一项协议，研究使用 SpaceX 星际飞船向全球各地运送货物的可行性。公司工程师设想用这种内置火箭引擎的巨型深空飞船将 80 吨的货物在几分钟内运往世界各地。

从一开始马斯克就表示，他的最终目标是殖民火星，以便在必要时为人类提供逃离地球的安全途径。但在此过程中，SpaceX 积累了总额约 50 亿美元的民用发射合同。它还赢得了为军方提供火箭发射和打造卫星原型的合同，总价值估计为 60 亿美元。除此之外，SpaceX 和美国国家航空航天局（NASA）签署的合同总价超过 90 亿美元，主要用于向国际空间站运送货物和宇航员。

与主要的防务供应商相比，这一总数仍然相形见绌。波音公司去年防务和航天业务营收约 260 亿美元，而美国最大的防务承包商洛克希德马丁公布去年太空和导弹业务营收约为 210 亿美元。这两家公司还都是 NASA 重大项目的主要承包商，过去几年里相关项目资金达到数百亿美元。

（图示：马斯克表示，他的目标是殖民火星，为人类提供一个安全逃离地球的必要条件。）

SpaceX 的许多合同不仅依赖于新兴技术，也取决于未来美国五角大楼的决定，并且初始收入有限。但随着美国国会和五角大楼在一系列太空项目上投入的资金越来越多，业内官员表示，在未来 10 年左右的时间里，SpaceX 获得的美国军方合同将增加数十亿美元。

Space X 转向美国军方项目的主要目的是有效利用公司火箭和卫星。这些设备原本为美国民用和商业客户打造，NASA 仍然是它的最大客户。但据分析人士和行业官员说，该公司正在发展的战略是调整现有系统，以适应诸如跟踪太空碎片、帮助防御超高速导弹以及提供安全通信链接等新任务。

业内资深顾问罗杰 · 鲁希（Roger Rusch）表示，为了赢得美国军方的信任，SpaceX 高层 “坚持不懈，做足了功课，做了一切需要做的事”。他说，“这种坚持已经得到了回报。”

SpaceX 发言人没有回复置评请求。

不过，向美国军方高层推销业务与谈判商业合同有很大不同。在民用商业合同中，SpaceX 往往拥有巨大的影响力，因为其价格比竞争对手低得多。顾问基思 · 沃尔克特（Keith Volkert）是与 SpaceX 签订合同的主要卫星运营商代表，他说，马斯克的团队总是喜欢告诉他的企业客户，他们真的只是凑个热闹。

“我们并不是真的向你推销火箭，”他回忆公司代表经常这样说。“我们就是卖给你一辆公共汽车，你也没有机会精挑细选。”

在不到 24 年的时间里，SpaceX 公司已经从在仓库里工作的几名员工发展到设施遍及德克萨斯州、佛罗里达州到华盛顿州，旗下有大约 8000 名员工的大公司。而在美国政府内部，SpaceX 以最好斗、最成功的游说团体而著称。

由于价格比传统供应商更低，SpaceX 成为了美国最大的商业和民用发射服务提供商。但沃尔克特说，这种方法不适用于要求苛刻的军方客户，他们更看重可靠性和严格监督，而非成本。

作为 SpaceX“星链”项目的一部分，马斯克部署数千颗小型卫星的计划吸引了很多私人投资者。业界和美国军方官员表示，这个商业宽带项目最终可能成为军事应用的基础。根据马斯克的公开估计，将人类送上火星至少需要 300 亿美元开发和测试新技术，因此业内官员表示，SpaceX 越来越希望从美国军方获得更多收入，以帮助满足公司日益增长的现金需求。

美国五角大楼已经接受用 SpaceX 猎鹰 9 号火箭发射一系列美国空军导航和情报卫星发射的做法，其中包括之前备受争议的回收火箭一级助推器并重复使用。

今年 8 月，SpaceX 击败亚马逊公司首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）创立的蓝色起源，赢得五角大楼未来几年 40% 的发射合同。由波音公司和洛克希德马丁公司合资的联合发射联盟（ULA）则赢得了余下任务。但 ULA 高管对 SpaceX 的介入表示出越来越大的担忧。就在几年前，ULA 在发射军用有效载荷方面还几乎处于垄断地位。

洛克希德马丁首席财务官肯 · 波斯森里德（Ken Possenriede）在 10 月份表示：“他们现在不仅仅是一个新兴的威胁。”

据业内人士说，作为加强与美国五角大楼关系的努力一部分，SpaceX 最近聘请了退休的四星空军上将泰伦斯 · 奥肖内西（Terrence Shaughnessy），目前还不清楚奥肖内西是公司顾问还是正式雇员。SpaceX 尚未正式宣布这一消息，但其还招募了其他已经退役的美国军官。

SpaceX 的产品获得认可也反映出美国五角大楼越来越重视相对便宜的小型卫星，而不是一些昂贵的庞然大物，后者更难操控或进行防御。

一些华尔街分析师认为，SpaceX 估值之所以接近洛克希德马丁公司约 1030 亿美元的市值，部分原因是该公司迄今为止已经成功发射了 100 次火箭，在防务市场的发展前景也在不断扩大。不过一些顾问和分析师担心，进一步强调军用业务可能会分散该公司在民用和商业领域的精力。

能够成为美国五角大楼的顶级供应商，对于曾被忽视的 SpaceX 来说是一个巨大转折。多年前 SpaceX 曾提起诉讼，指控美国空军在部分业务中将其拒之门外。而在今年年初，SpaceX 仍因为被美国五角大楼主导的火箭开发资金排除在外而喋喋不休。

马斯克给人的印象是一个有远见的人，致力于保护环境并在太阳系中为人类寻找另一个家园。行业顾问蒂姆 · 法拉尔（Tim Farrar）在一家与 SpaceX 存在竞争关系的宽带服务商处工作，他说：“如果是军方来买单的话，很多局外人就不会以同样乐观的眼光看待他。”