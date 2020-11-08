苹果 iPhone 12 mini 小屏并非最难抢，iPhone 12 Pro/Max 最长 1 个月到货

IT之家11月8日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 已经于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

在苹果官网网页中，iPhone 12 mini被形容为“来头不小”，iPhone 12 Pro Max被形容为“大有来头”。据外媒9to5 Mac报道，iPhone 12 mini在预售当日货源非常充裕，很多是11月13日即可送达，而iPhone 12 Pro Max面临着更多的供应限制。

IT之家通过苹果官网发现，目前iPhone 12 Pro/Max供货最紧缺（3-4周送达），iPhone 12 mini次之（2-3周送达），而iPhone 12的货源要充足得多（5-7个工作日送达）。

iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低5499 元，最高为11899 元。具体为：

iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。



iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。

IT之家报道，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。



此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。