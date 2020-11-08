苹果全球首批 iPhone 12 mini/Pro Max 已开始发货

IT之家11月8日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 已经于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

据外媒9to5 Mac报道，全球首批iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max预售版现已面向早期买家发货。与往常一样，这并不意味着你期待的iPhone 12 mini/Pro Max会比11月13日上市日期更早到达。

如果你通过苹果的网站检查你的订单状态, 你很可能会看到，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max仍然是“准备出货”，但是，如果你前往UPS网站，你可以跟踪订单的进度，并查看订单发货方式和状态。

不过，并不是所有的iPhone 12系列都使用转移到UPS，所以如果你还找不到你的iPhone12状态，可以通过其他快递渠道查看进度。

像往常一样, 苹果不会通过其网站更新iPhone 12系列订单的发货状态，直到本周晚些时候，接近正式上市日期时才会有状态提醒。

IT之家报道，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。



此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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