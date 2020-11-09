次世代主机即将发售，R 星表示可免费升级：《GTA5》等均支持存档继承

IT之家11月9日消息 微软 Xbox Series X|S 将于 2020 年 11 月 10 日发售，而索尼 PlayStation 5 则将于 2020 年 11 月 19 日正式上市。在双十一前后的两周里，用户可以尽情选择自己喜欢的次世代游戏主机并体验更多次世代游戏。

Rockstar Games （下文称 “R 星”）近日公布了旗下跨世代游戏免费升级计划详情。

▲ 图源R星官网

IT之家了解到，包括《GTA5》、《荒野大镖客：救赎 2》、 《黑色洛城》等在内的游戏均可免费升级并支持转移存档。

升级流程方面异常简单，玩家只需要将所购买的将光盘插入新主机即可，而数字版用户则可在相同账户中直接联网下载。

存档继承方面，用户可通过使用有线网络、无线网络或 U 盘随意转移存档和完整游戏。同时用户也可以转移那些绑定至您的 PlayStation Plus 或 Xbox Live 账户的云存档。

微软 XSX 方面，玩家目前已经拥有的部分 R 星游戏，例如向后兼容 Xbox One 的游戏，则该类游戏在 Xbox Series X|S 也同样具备向下兼容功能。其中包括原为 Xbox 360 和原版 Xbox 推出的下列游戏：

《恶霸鲁尼：学院风云》

《GTA4》

《GTA：自由城之章》

《GTA： 圣安地列斯》

《湾岸 4：洛杉矶》

《荒野大镖客》

《Rockstar 乒乓球》

索尼 PS5 方面，玩家也可继续游玩 PlayStation 4 兼容的下列 Rockstar Games PlayStation 2 游戏，现可通过 PlayStation Store 获取：

《恶霸鲁尼》

《GTA3》

《GTA： 圣安地列斯》

《侠盗猎车手：罪恶都市》

《侠盗猎魔》

《马克思佩恩》

《侠盗飞车》

《战士联盟帮》

值得一提的是，R星决定为玩家提供额外奖励：目前所有属于 PlayStation Plus 的会员只需每月游玩 PlayStation 4 版 GTA Online，即可获取 100 万 GTA 游戏币。奖励截至 GTA 在线模式的全新独立版本于 2021 年在 PlayStation 5 上推出为止。