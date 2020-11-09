掌阅科技：与字节跳动合作尚未开展，推进进度存在不确定性

11 月 9 日消息，掌阅科技今日发布关于股票交易风险提示性公告，公告显示，公司目前股价对应 2019 年业绩的静态市盈率为 91.51 倍，公司目前静态 市盈率水平显著高于同行业平均市盈率，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

11 月 4 日，掌阅科技发布公告称，公司控股股东、实际控制人成湘均、张凌云已与量子跃动签订协议，成湘均和张凌云拟将其分别持有的 22522523 股、22522523 股无限售流通股份协议转让给字节跳动的全资子公司量子跃动。根据协议，此次股份的转让价格为 24.42 元 / 股，交易总价约为 11 亿元。 交易完成后，量子跃动将持有掌阅科技 45045046 股股份，占公司总股本的 11.23%，将成为公司第三大股东，并有权向公司董事会提名一位董事。

受此消息影响，掌阅科技股票于 2020 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日，连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。11 月 9 日，掌阅科技股票收盘价格继续涨停。

掌阅科技提示投资者，量子跃动通过协议转让方式成为持有公司 5% 以上股份的股东尚需公司 股东大会豁免公司控股股东相关股份自愿性减持比例承诺事项，存在一定不确定性。

公告还称，掌阅科技同字节跳动的进一步合作事宜目前尚未开展，未来推进进度存在不 确定性，对公司当期及未来业绩的影响程度存在一定不确定性。