内容版图扩张，字节跳动 11 亿元入股掌阅科技

11 月 5 日消息 昨日晚间，掌阅科技发布公告称，字节跳动旗下量子跃动将受让张凌云持有的 22,522,523 股和成湘均持有的 22,522,523 股，即合计 45,045,046 股的上市公司股份，占公司总股本的 11.23%。



本次股份转让价格确定为 24.42 元 / 股 ，不低于本协议签署日前一个交易日的上市公司股票收盘价的 90%，股份转让价款总额为 11 亿元，其中受让方应支付给张凌云的转让价款为 5.5 亿元，受让方应支付给成湘均的转让价款为 5.5 亿元。

权益变动后，张凌云和成湘均将分别持有掌阅科技股份 9945.10 万股和 9335.24 万股，占公司总股本的 24.80% 和 23.28%，仍为公司第一、第二大股东。

量子跃动也将在本次协议转让完成后转为公司关联法人，成为持有掌阅科技 5% 以上股份的第三大股东。

根据同日与量子跃动关联方字节跳动签署的《文字作品授权使用许可协议》之补充协议，公司拟与字节跳动深化合作，共同发展阅读业务，并加强内容生产、投放运营、商业化等方面的合作。字节跳动亦同意向公司提供优势资源支持，从而扩大作品销售、提升读者体验、提高经济效益，并进一步加强双方之间的合作。

对于与量子跃动深化合作的目的，掌阅科技进一步表示，这是基于公司与字节跳动在数字内容授权、推广投放及广告商业化等方面合作的基础上，为进一步引进优势资源，提升公司整体竞争力。