路透：美国法官再次叫停美商务部 TikTok 禁令

IT之家10月31日消息 据环球网 , 路透社最新报道称，美国法官阻止了商务部的 TikTok 命令。

路透社报道指出，美国当地时间周五，宾夕法尼亚州的一名联邦法官阻止了美国商务部的一项行政令。该命令此前定于 11 月 12 日生效，原本将有效禁止中资短视频分享应用 TikTok 在美国的运营。

该诉讼由三名 TikTok 创作者发起。这是继 9 月 27 日美国法官叫停 TikTok 应用商店下载禁令后，又一法官做出了有利于 TikTok 的判决。

美国联邦法官温迪 · 贝特尔斯通（Wendy Beetlestone）责令美国商务部，延缓禁止美国境内为 TikTok 提供数据托管服务、内容传输服务和其他技术性交易。

贝特尔斯通法官在裁决中表示，该行政令将 “导致在美国境内关停一个被全球 7 亿人使用的创作平台。TikTok 所有用户中，有超过 1 亿人在美国境内，其中至少包括 5000 万日活跃用户”。

IT之家了解到，美国商务部没有立即发表评论。

9 月 27 日，美国华盛顿地区法官卡尔 · 尼科尔斯（Carl Nichols）针对 TikTok 母公司字节跳动提起的诉讼，发布了一项初步禁令，阻止美国商务部命令苹果和谷歌应用商店下架 TikTok。该命令原定于当天稍晚时刻生效。

11 月 4 日，尼科尔斯法官还将就上述商务部禁令的其他方面举行听证会。

在这起诉讼案中，贝特尔斯通法官的裁决同样也阻止了 TikTok 应用商店下载禁令。

TikTok 在一份声明中表示，对于用户给予的支持非常感动，“他们为了保护自己的表达权而不懈努力”。

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