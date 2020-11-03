50 亿买下北三环方恒中心，字节跳动在京启用首栋自有办公楼：数千名员工已入驻

11 月 3 日消息，消息称，11 月 2 日，字节跳动正式启用方恒时尚中心作为一处办公地点，一个数千人规模的团队已经入驻。据了解，这是字节跳动的首个自有产权办公楼，由于地理位置优越，该楼单价较高，购置成本约 50 亿元。

公开资料显示，方恒时尚中心靠近北京地铁 13 号线大钟寺站，位于西直门、中关村、亚奥三大商圈交汇点。这座大楼是北三环一带少有的低密度写字楼，包含地上 4 层和地下 3 层，占地面积约 2.3 万平方米。

据以往媒体报道，字节跳动 2019 年购入方恒时尚中心不久后，还计划斥资 90 亿元购入一路之隔的中坤广场。但据悉目前该地产项目陷入困境，面临重组失败的风险。字节跳动将于近期再斥资 100 亿元在京开展新一轮办公楼选址。

自 2012 年创立以来，字节跳动在北京长期没有自有办公楼。其北京总部位于中航广场，各大办公楼则分散在海淀区北三环和北四环附近，包括知春路、中关村和五道口等地，约三十处，均为租赁性质。为此，字节跳动各业务团队经常搬家，内部员工一度自嘲这是 “不怕搬家”的始终创业文化。

众多办公楼、频繁搬家的背后，是字节跳动员工规模的快速增长。今年 3 月，字节跳动曾公开表示，预计到年底全球员工人数将从 6 万增长至 10 万。据媒体报道，仅今年校招，字节跳动就为应届毕业生开放了 1.2 万个工作岗位。

除了北京，字节跳动目前还在深圳、上海、成都等多座城市扩大团队业务规模。今年 6 月，有消息称，字节跳动花费 11 亿元购入深圳后海总部基地一宗商业用地，开始在其大湾区总部自建办公楼。7 月，字节跳动宣布加大在上海的投资计划，未来 3 年在上海的员工将增至 2 万人。8 月，字节跳动创新业务中心落地成都高新区，预计 5 年内该项目员工规模将达到上万人。