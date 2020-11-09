紫光展锐发布旗舰级智能手表平台 W517：12nm 制程工艺、超微高集成

IT之家11月9日消息 2020 年 11 月 7 日–紫光展锐今日正式发布旗舰智能手表平台 — W517，IT之家从展锐官方资料获悉，W517 性能全面升级，由四核处理器组成，采用先进的 12nm 制程工艺，无级变速调节的系统调度技术，从 SOC、调制解调器、操作系统、存储四个维度进行全面的功耗优化，整体功耗比同档竞品降低 10%，为终端提供更强劲的续航实力。

W517 的技术特性还包括：

• 超微高集成：W517 采用超微高集成 3D SiP 技术，以及更节省空间的高阶 ePoP 封装，布板面积比上一代春藤 8521E 小 40%，比竞品小 40mm2，为可穿戴终端的设计空间带来更大的自由度。

• 丰富的 AI 多媒体体验：W517 的 AI 性能相比同档竞品提升了 4 倍，结合展锐 AI 防抖技术，可修复拍摄过程中因抖动引起的画面帧间质量受损。同时自适应不同应用场景的滤波强度（步行、骑车、爬山等），提供稳定高质量的录制作品。

W517 采用全新双 ISP 设计，双摄可同时工作，在视频通话过程中，可同时看到通话对象和周边环境，结合 AI 人脸识别技术，使身份验证和移动支付更加便捷。

展锐 AI 夜景增强技术，提升了暗光环境下的图像亮度、暗处细节和对比度，抑制更多噪声，带来更好的夜景拍摄效果。

• AI 单麦降噪： W517 采用展锐 AI 单麦智能降噪技术，可消除回声，结合 ANC 和 ENC、DSP 降噪技术，无需新增硬件面积及成本，进一步提升通话质量，为用户带来身临其境的体验。

• 高清视频通话：W517 内置展锐第二代 4G LTE 多模调制解调器，支持 LTE Cat4 全网通以及 4G+Wi-Fi 高清视频通话。

• 亚米级定位：结合紫光展锐 AI 多重定位技术、高精度定位 SDK，W517 可支持亚米级高精度定位，为电子围栏等应用场景提供强大的技术基础，满足父母希望获得儿童精准位置的需求。