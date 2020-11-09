展锐发布业界首款 5G R16 NB-IoT 芯片 V8811

IT之家11月9日消息 11 月 9 日，紫光展锐召开了秋季线上发布会，本次大会上，紫光展锐带来了一系列重磅产品，其中包括新一代 NB-IoT 芯片 V8811。

据官方介绍，这是一颗基于最新冻结的 3GPP R16 标准设计的 5G NB-IoT 工业控制器芯片，可以与 5G NR 网络共存并接入 5G 核心网。V8811 让 NB-IoT 终端产品从传统的静态应用向动态应用升级，进而承载更多 2G 退网过程中的新应用场景需要，最终将低功耗窄带物联网产品带入 5G 新纪元。

V8811 是业界首个支持 TEE + 国密算法的 NB-IoT 芯片，同时也是展锐首款工规级 5G NB-IoT 芯片，面对千行百业对低功耗窄带物联网产品省电的极致追求，V8811 通过全场景省电技术，使其功耗表现比上一代产品优化了 50%。

具体特性如下：

通信：面向 5G R16 的 NB-IoT 芯片

支持 3GPP NB-IOT R13/R14/R15/R16

支持从 “集中部署、分时上报”向 “移动分布、并发连接”的应用场景升级

具备灵活的芯片架构，后续可支持升级 R17，

安全：业界首个支持 TEE + 国密算法的 NB-IoT 芯片

Secure Boot

Trust Zone + TEE

硬件国密算法

工规级：展锐首款工规级 5G NB-IoT 芯片

-40~+85 摄氏度

2.1~4.2V 电源供电

功耗：全场景省电

22nm 工艺，比前代产品功耗优化 50% 以上

通信与应用解耦，基于场景的功耗优化方案

据IT之家了解，目前紫光展锐已量产多款 NB-IoT 芯片产品，包括此前通过德电完全认证的春藤 8908A、在全球多国市场获得大规模应用的 NB-IoT/GSM 双模芯片春藤 8909B。