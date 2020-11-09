苹果将发布 ARM 架构 Mac 电脑，有望重新引爆 PC 处理器大战

据报道，苹果公司预计于周二（北京时间 11 月 11 日凌晨 2 点）发布采用自家处理器的新 Mac 电脑。分析人士称，此举可能重新点燃台式机和笔记本电脑处理器市场的竞争，并让高通等公司从中受益。

自 2006 年以来，英特尔和 AMD 一直主导着全球 PC 处理器市场。当时，苹果加入到了大多数其他主要 PC 制造商的行列，使用基于英特尔 “x86”计算架构的芯片。

本周二，苹果预计将启动为期两年的进程，结束与英特尔近 15 年的合作关系，推出配备自家处理器（基于 ARM 架构）的 Mac 电脑。需要指出的，ARM 已被软银以 400 亿美元的价格出售给英伟达（Nvidia）。

据预计，苹果将使用 ARM 技术设计自家芯片，并由合作伙伴制造，最有可能的是台积电，后者目前为 iPhone 生产处理器。

分析人士称，苹果即将推出的新 Mac 电脑，将面临来自高通的竞争。自 2016 年以来，高通一直与微软合作，以便让 Windows 操作系统适应基于 ARM 的高通处理器。

而且，高通和微软已经在与联想和华硕电脑等 PC 厂商合作，销售使用新型芯片的笔记本电脑。去年，微软发布的 Surface Pro X 使用的就是高通处理器。

ARM PC 的亮点

目前，这些设备仍属于 “小众”产品。但分析人士称，苹果进入该市场后，可能会吸引消费者对这项新兴技术产生兴趣，尤其是在苹果的 ARM 处理器能与英特尔产品相抗衡的情况下。

研究公司 Moor Insights & Strategy 创始人帕特里克 · 穆尔黑德（Patrick Moorhead）称：“苹果拥抱 ARM 将加速这一进程。”

基于 ARM 处理器的 PC，与基于英特尔处理器的 PC 有着很大的不同。由于这些芯片最初为智能手机而设计，功耗是它们考虑的一个关键问题。因此，这些 PC 厂商可能会声称，基于 ARM 处理器的 PC，将比传统 PC 的电池续航时间更长。与智能手机一样，它们也能快速开机，并能保持与蜂窝数据网络的持续连接。

高通产品管理高级总监米格尔 · 努内斯（Miguel Nunes）表示：“如果不在家里（户外），网络连接的亮点就会凸显。很多人已经意识到，家里的 WiFi 不可能跟上一切。”

ARM PC 的局限

虽然如此，对于基于 ARM 的 PC 来说，障碍依然存在。在过去的 20 年里，大多数软件都是针对英特尔处理器所编写。在重新编写这些软件之前，人们可能不得不依赖于 “模拟器”。

研究公司 Creative Strategy 消费者市场情报首席分析师本 · 巴加林（Ben Bajarin）认为，基于 ARM 架构的计算机的关键考验是，开发者是否会重写大企业使用的一些软件，因为大企业才是这些机器的最大买家。而苹果进入该市场，并不能保证这种情况会发生。

巴加林说：“大多数苹果的核心开发者，将使用苹果专有的开发者工具。但同时，微软也为此提供相关开发工具，更广泛的转变也不是不可能的。”