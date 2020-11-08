苹果 App Store 爆大招：iOS App 已支持在 macOS 11 或更高版本新设备上运行

IT之家11月8日消息 北京时间 11 月 3 日凌晨，苹果发布新的邀请函，确认将于当地时间 11 月 10 日（北京时间 2020 年 11 月 11 日凌晨 2 点）在 Apple Park 举办发布会，这也是苹果秋季中的第三场发布会。预计将带来自研ARM Mac芯片和ARM MacBook新品。同时，IT之家也将带来本次Apple特别活动的直播，敬请期待。

11月份苹果ARM Mac值得期待，首次适配Apple Silicon处理器的macOS Big Sur至今未推送正式版，或预计将在这次发布会后正式推送。

IT之家获悉，目前在苹果App Store中，大量iOS/iPadOS App已经出现新的Mac兼容设备提示，设备需装有macOS 11或更高版本。这预示着海量iOS应用一下子成为Mac生态系统应用。

今年6月份，苹果公布将在年底前发布首款自研芯片Apple Silicon处理器，苹果认为芯片是硬件的核心也是产品的根本。苹果的自研芯片将采用ARM架构，官方称新芯片将有更高的扩展性、高性能GPU、专业能力更强，神经引擎更强。

苹果还表示，首款搭载苹果自研芯片的Mac电脑将在年底上市。此前消息称，新款 ARM 版 MacBook 和 iMac 分别搭载 A14X 和 A14T 处理器，基于台积电的5nm工艺打造。

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