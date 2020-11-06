苹果 ARM Mac 发布会独特标志 Logo 亮相：橙色、红色、紫色和蓝色色调

IT之家11月6日消息 北京时间 11 月 3 日凌晨，苹果发布新的邀请函，确认将于当地时间 11 月 10 日（北京时间 2020 年 11 月 11 日凌晨 2 点）在 Apple Park 举办发布会，这也是苹果秋季中的第三场发布会。预计将带来自研ARM Mac芯片和ARM MacBook新品。

苹果官方表示，“返场好戏来了。”英文主题则是“One more thing.”

外媒MacRumors报道，另一个独特的苹果标志已经为下周的“One More Thing”苹果活动准备好了。这个定制的Twitter标签包括一个苹果Logo标志，与苹果活动邀请函的橙色、红色、紫色和蓝色色调相同。

Twitter允许品牌在标签旁添加自定义表情，作为一种营销策略。根据Agency Creative的说法，这些 “Hashflag”的价格可能高达100万美元以上，它们通常用于超级碗或节假日等大型活动。

苹果之前在9月和10月的两次苹果活动中都使用了定制的hashflags。

IT之家报道，今年6月份，苹果公布将在年底前发布首款自研芯片Apple Silicon处理器，苹果认为芯片是硬件的核心也是产品的根本。苹果的自研芯片将采用ARM架构，官方称新芯片将有更高的扩展性、高性能GPU、专业能力更强，神经引擎更强。

苹果还表示，首款搭载苹果自研芯片的Mac电脑将在年底上市。此前消息称，新款 ARM 版 MacBook 和 iMac 分别搭载 A14X 和 A14T 处理器，基于台积电的5nm工艺打造。

值得一提的是，首次适配Apple Silicon处理器的macOS Big Sur至今未推送正式版，或预计将在这次发布会后正式推送。

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