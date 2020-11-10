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Checkra1n 越狱工具 0.12.0 Beta 更新：支持 A10(X)/A11 设备及 iOS 14.1~14.2 系统

2020/11/10 0:18:07 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月9日消息 iOS设备越狱工具Checkra1n近期迎来0.12.0 Beta测试版，此版本为测试版预览版，因此不应安装在主设备上。该版本进行了许多底层改进，针对A10(X)的SEPROM漏洞提供对iOS 14和iOS 14.2的支持。在iOS 14.x上对A11设备提供有限支持。

IT之家获悉，该测试版只适用于macOS和Linux系统。支持Windows的工作正在进行中，将在以后的版本中添加。目前，checkra1n只支持安装Cydia包管理器。对其他软件包管理器的支持，包括Zebra和Installer即将到来，预计在未来几周内。

下面是更新内容：

新功能突出变化

  • 正式支持iOS 14.1和14.2版本。

  • 正式支持iOS 14.x上的A10/A10X设备。

  • 在iOS 14.x上对A11设备的有限支持（选项>跳过A11 BPR检查）。

  • 新增“快速模式”选项，使GUI/TUI在定时器上运行，不需要点击按钮。

错误修复

  • 修复了一个普遍存在的问题，可能会导致所有设备和iOS版本在启动的不同阶段出现崩溃或挂起。

  • 修复了一个内核补丁，该补丁使许多kexts认为设备处于还原模式。

  • 修复了 tvOS 装载器在 tvOS 13.x 上会崩溃的问题。

  • 修复了一个GUI/TUI问题，会导致A7设备失败。

  • 修复了一个GUI/TUI问题，越狱失败可能会导致内存损坏。

  • 修复了Linux版本中T2叠加无法发送的问题。

  • 传输大更新的PongoOS，包括：

  1. 在所有SoC上启用USB

  2. 适用于所有SoC的硬件AES驱动，提供对GID密钥等的访问。

  3. 使用-p启动又可工作了

其他变动

  • 使用了修改过的checkra1n的用户会收到警告弹出窗口。

已知问题

  • 在运行iOS 14的苹果A10设备上，开机有时可能会在pongoOS中挂起。在这种情况下，重新启动设备并重试。

  • 在某些情况下，使用GUI越狱tvOS可能无法工作。作为一种变通方法，您可以使用 CLI。

  • NVRAM在iOS 14.2上没有解锁。

  • 目前已知A7设备无法与Linux版本配合使用。

  • 该漏洞在某些设备上可能无法可靠工作，如Raspberry Pi Zero和Raspberry Pi 3。

  • 使用CLI模式时的Linux GUI版本不支持高级Apple TV 4K突破板上DFU模式的自动断言。

  • bridgeOS：

  1. 只要macOS一启动，它就会接管USB连接，并禁止通信。

Checkra1n工具下载，点此链接

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关键词：iOS 14越狱

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