不容乐观：苹果 iOS 应用可在 Mac 运行，但大量开发者目前选择从统一应用商店退出

IT之家11月10日消息 11 月 3 日，苹果宣布将于北京时间 11 月 11 日凌晨 2 点在 Apple Park 举办发布会，预计将推出自研 ARM Mac 芯片和 ARM MacBook 新品。

据外媒 9to5Mac 报道，苹果公司在 WWDC 2020 便确认 ARM Mac 将能够运行任何 iOS 应用。但是事情将不会像想象得那么容易。

IT之家了解到，由于 Apple Silicon Mac 将拥有与 iPhone 和 iPad 相同的处理器，因此即使开发人员未提供适用于 macOS 的特定版本应用，苹果仍允许用户在这些 Mac 上下载并安装 iOS 应用。

从理论上讲，当通过 Apple Silicon Mac 访问时，所有为 iPhone 和 iPad 设计的应用都可以在 Mac App Store 中使用。但实际上已有不少应用将会缺失。苹果公司允许开发者选择他们的 iOS 应用从新的统一商店中退出。

9to5Mac 发现，一些主要的 iOS 应用开发人员已经选择不将其应用在 Mac App Store 上提供给 Apple Silicon Mac 用户，至少目前是这样。我们可以通过 App Store 系统查看这些信息，该系统向我们展示了哪些 iOS 应用无法在搭载 Apple Silicon 芯片全新 Mac 上运行。

其中，谷歌选择不在 Apple Silicon 平台上提供其大多数应用，包括 YouTube、Google Maps、Google Drive 和 Gmail 应用。此外，iOS 版 Netflix 应用以及 HBO Max 应用仍有望在新 Mac 上使用。

Facebook 同样选择不在 Mac App Store 上线其 iOS 应用，如 Instagram、WhatsApp、Messenger 和 Facebook 应用本身。Mac App Store 还会缺少其它一些应用，包括 Snapchat、亚马逊 Prime Video 和 Disney +。

海外比较受欢迎的游戏中，《糖果粉碎传奇》《Among Us》和《真实赛车 3》等也不会在 Mac App Store 上提供。

需要注意的是，这并不意味着一旦苹果发布了新款 Mac，上述应用就会在 Apple Silicon Mac 的应用商店中出现，选择退出的开发人员也并非将永远不会在 macOS 上提供他们的应用。有些开发人员可能选择暂时从 Mac App Store 中删除他们的应用，直到他们确保这些应用在 Apple Silicon Mac 上正常运行，而另一些开发人员尚未决定是否从商店中删除他们的应用。