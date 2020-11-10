软银押注科技股巨亏 13 亿美元，孙正义：规模不大

软银（SoftBank）周一公布的财报显示，在截至 9 月的第二财季该公司 “在上市股票和其他工具上的投资”造成了 1317 亿日元（约合 13 亿美元）的亏损。此外，软银集团宣布，包括公司首席运营官在内的四名现任董事将离开董事会，此举旨在提高外部董事的比例，并改善公司治理结构。

孙正义旗下集团软银（SoftBank）周一公布的财报显示，在截至 9 月的第二财季该公司 “在上市股票和其他工具上的投资”造成了 1317 亿日元（约合 13 亿美元）的亏损。

对于 13 亿美元的亏损，孙正义在公司财报后分析师会议上表示，“当你说到衍生品时，这听起来风险很大，但它只占我们所持资产总价值的 1%。（如果这些投资失败），损失也只占软银总股本的 1%-2%，所以只占整体情况的一小部分。”

早在 9 月，多家媒体就报道了孙正义在科技股上的豪赌。自创办人孙正义披露被戏称为 “纳斯达克鲸”新资产管理部门以来，投资者一直在呼吁软银披露关于该部门的详细信息。这些信息包括该基金如何运作、谁负责运作以及承担了多少风险。

除了以上的投资亏损，由沙特公共投资基金支持的软银大型科技投资工具愿景基金（Vision Fund）本季再次实现盈利。数据显示，该基金向 83 家初创公司投资了 750 亿美元，截至 9 月底这些投资的价值回升至 764 亿美元。

软银在一份文件中说，在截至 9 月份的六个月里，该基金还获得了 1414 亿日元（约合 14 亿美元）的收益，主要是因为自己出售了四家公司的股份，并套现了另外六家公司的股票所致，但备案文件没有披露该基金具体退出了哪些公司。

与此同时，规模较小的第二支愿景基金公布了 5370 亿日元（约合 52 亿美元）的未实现收益，这要归功于 8 月份上市的一家公司股价上涨。

同时，软银还公布 7-9 月当季净利为 6270 亿日元（60 亿美元），扭转了去年同期亏损 7000 亿日元（68 亿美元）的局面。由于此前该公司对科技投资的日益关注，导致该指标有时会受到账面重估的打击，因此软银取消披露营业利润数据。

孙正义说，该公司已经远远超过了 3 月份宣布的出售价值 4.5 万亿日元（434 亿美元）资产的最初目标。他说，软银本财年迄今已出售 10 万亿日元（965 亿美元）资产，包括减持日本移动运营商集团股权，以及将英国芯片设计公司 ARM 出售给美国芯片公司英伟达，但该交易尚未获得监管机构批准。

此外，软银集团宣布，包括公司首席运营官在内的四名现任董事将离开董事会，此举旨在提高外部董事的比例，并改善公司治理结构。

作为此次重组计划的一部分，软银首席运营官 Marcelo Claure、愿景基金负责人 Rajeev Misra、软银首席战略官 Katsunori Sago 以及代表沙特阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund）的理事兼董事会成员 Yasir Al-Rumayyan 将辞去董事会职务。

软银称，此举使公司董事会规模降至 9 人，外部董事比例更高。

孙正义在一份声明中表示：“此次董事会的变动，建立在 6 月份所做改进的基础之上，包括确保我们拥有更大比例的外部董事，并进一步突显软银对公司治理的承诺。”