诺基亚 N95 复刻版原型对比视频：可充当手机支架的镜头框

IT之家11月10日消息 YouTuber Michael Fisher 前几日与 HMD CPO 互动时晒出了诺基亚 N95 复刻机的工程原型机照片。之后他在一期视频中展示了这款原型机的种种奇异之处。

在视频中，Michael 讲述了经典 N95 手机的消亡史，阐述了 HMD 的意向，在 6 分 12 秒开始展示了诺基亚 N95 复刻机的工程原型机并为大家带来了更多外观内容。

诺基亚 N95 是诺基亚在 2007 年推出的旗舰级 N 系列机型 , 使用基于 S60 第三版 Feature Pack 1 平台的 Symbian OS v9.2 系统智能手机。手机为双向滑盖设计，可以用来使用媒体播放控制按钮或者数字键盘。

当年，诺基亚十分重视这款手机，在网页介绍中 tagline 标记为 “这就是将来的电脑”和另一句相类似的话语 “这就是将来的相机”。

N95 复刻版工程原型机采用了全面屏设计，并且也保留了滑动设计，不过这次采用的是侧滑，侧滑后可以露出隐藏的双前摄、闪光灯和扬声器开孔。

工程机的背面依然采用了标志性的蔡司镜头，并且摄像头周围的圆环可以拉出当做支架支撑手机，方便用户在横屏模式下观看电影等。

值得一提的是，HMD CPO 回应了 Michael 此前 N95 复刻机原型的推文，并放出了新的新的滑盖机型设计。最关键的一点是，该设计图右上角带有 HMD 徽标，或预示该机为 HMD 新机，外媒将其称为诺基亚 6.3，该机除侧滑外还可能拥有多种滑动设计。

IT之家提醒，以上仅为工程机原型，不代表 HMD 一定会将其推向市场。