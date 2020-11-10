关于圈子，和大家聊聊

一

圈子关了。

整个周末，无数次打开之家 App，习惯性的想打开圈子，看一看家友们的 “情感”生活。然而，在之家 App，我刷了 N 多遍，怎么也找不到之家的圈子了。

周日中午，有家友微信上问我，圈子还会恢复吗？

我转给正加班处理关闭圈子收尾工作的技术同事，问，能不能不删代码，给家友们留一道口子、留一块自留地？

同事已读，但好久之后，才有回复：不关圈子，之家怎么办？

周一见到同事，相顾无言。

二

圈子，是公司上下，大家都喜爱的一个产品。

从圈子立项到上线，刺客和内部团队，纠结了很久，甚至预判到圈子会被关闭的命运，只是没想到，这一天来的会这么措手不及。

回想做圈子日日夜夜，投入公司最好的技术，还有勤勉的圈主团队，热心的志愿者，以及无数热爱生活的家友们的生活点滴、所思、所想。

在圈子中，隔着屏幕，都能满满感受到家友们生活的真挚热情、感情的热烈炙热、未来的无限美好……屏幕外，普通人的点滴，在这一刻，竟是如此的令人怀念。

因为真实，因为那是你、是我。

三

早上，一位同事发来一张截图，唏嘘不已。

因为圈子被关，有网友在应用商店给之家 App打出了一星差评。

回想之家从 2011 年出发，一路走来，已将近十年。

已不知，陪伴了多少人的青春岁月。

有家友，陪伴之家度过青春；也有家友，之家正在陪伴他度过青春。

其实，不是之家在陪伴大家成长，是无数家友，因为热爱，所以来了，因为在一起，所以在之家，大家是相互陪伴。

看着一星差评，回想一些网友的吐槽，一些被读者骂哭过的编辑、一群在埋头工作的编辑、技术同事，曾多次想过：出了这么多力气，做这个事情，好像还有些出力不讨好，值得吗？

人间不值得，但因为家友们，值得。

也因为值得，目前，圈子正在努力争取恢复，也恳请大家在评论中先不要提及圈子，也请大家不要再发违规，也恳请大家发现违规内容马上举报。