外媒曝光疑似苹果 AirTag 蓝牙追踪配件：有望明日发布

IT之家11月10日消息 据外媒 9to5Mac 报道,此前有消息称苹果将推出一款名为 AirTag 的新产品,使用户可以通过 “查找我的网络”跟踪任何对象。

尽管 AirTags 何时发布尚不清楚,但爆料人 Fudge 今日在 Twitter 上分享了一张图片,该图片显示了一个据称由苹果设计与 AirTags 配合使用的携带配件。

▲ 图自 @choco_bit,下同

图像显示,该附件看起来像用于 AirTag 的小皮套,皮革部件连接到不锈钢环,可能被用来将 AirTags 放入钥匙、包等的钥匙环上。钢圈上写有 “Designed by Apple in California(加利福尼亚苹果公司设计)”和 “Assembled in China(在中国组装)”。

尽管照片本身除了圆形物品外没有对 AirTag 进行更多展示,但该图片显示的配件看起来像一款苹果专利产品,可以将 AirTag 附加到其他对象。需要注意的是,照片上的物品也可能是基于苹果计划的复制品。

IT之家了解到,外媒还指出,上面写有 San Francisco 字体的文字似乎是合法的。同时,配件的皮革部分使用了与 iPhone 12 官方皮革保护套相同的鞍棕色。