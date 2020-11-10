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外媒曝光疑似苹果 AirTag 蓝牙追踪配件：有望明日发布

2020/11/10 9:40:28 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月10日消息 据外媒 9to5Mac 报道，此前有消息称苹果将推出一款名为 AirTag 的新产品，使用户可以通过 “查找我的网络”跟踪任何对象。

尽管 AirTags 何时发布尚不清楚，但爆料人 Fudge 今日在 Twitter 上分享了一张图片，该图片显示了一个据称由苹果设计与 AirTags 配合使用的携带配件。

▲ 图自 @choco_bit，下同

图像显示，该附件看起来像用于 AirTag 的小皮套，皮革部件连接到不锈钢环，可能被用来将 AirTags 放入钥匙、包等的钥匙环上。钢圈上写有 “Designed by Apple in California（加利福尼亚苹果公司设计）”和 “Assembled in China（在中国组装）”。

尽管照片本身除了圆形物品外没有对 AirTag 进行更多展示，但该图片显示的配件看起来像一款苹果专利产品，可以将 AirTag 附加到其他对象。需要注意的是，照片上的物品也可能是基于苹果计划的复制品。

IT之家了解到，外媒还指出，上面写有 San Francisco 字体的文字似乎是合法的。同时，配件的皮革部分使用了与 iPhone 12 官方皮革保护套相同的鞍棕色。

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关键词：苹果

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