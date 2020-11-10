AMD 和零售商回应 Ryzen 5000 短缺：“很快就会有更多库存”

IT之家11月10日消息 AMD 最新的 7nm 处理器锐龙 5000 系列产品 11 月 5 日正式开售，可选 6 核心到 16 核心，价格从 2129 元到 6049 元不等。

众所周知，虽然开售了，但 AMD 最新的处理器和英伟达最新的游戏卡这段时间里库存紧张。面临被骂 “耍猴”的现状，AMD 游戏解决方案首席架构师 Frank Azor 和其零售商都回应表示，“很快就会有更多库存”。

Azor 首先在 9 月开始吹捧 AMD 即将发布的产品，表示可以大批量供应，而当时一位 VR 开发人员因无法购买 RTX 3090 而感到沮丧，他打赌 10 美元，AMD 即将发布的每个产品也将会面临 “PPT 发布”。

虽然IT之家无法确定他们最后谁嬴得了那十美元，但 Azor 表示 “虽然供需失衡，但我们真的提供了大量货源，至少超过了 “PPT”的量”。

此外，英国零售商 Scan UK 表示，截至目前，Ryzen 5000 CPU 预购者超 2698 个。其中包括 Ryzen 5 5600X 的 280 单，Ryzen 7 5800X 的 329 单，Ryzen 9 5900X 的 1538 单和 Ryzen 9 5950X 的 551 单。

之后，Scan UK 发推表示，“AMD 向我们保证，新处理器的库存量很充足，因此熬过第一波购 U 热潮就好了，当前预订的用户等待时间应该不会很长。”

此外，这家零售商还表示英伟达透露称 RTX 3000 明年将出现短缺（短缺持续到明年）。

之后，Azor发推表示， “我们正在分析最近推出的不同产品进展的情况，并将不断学习充实经验来调整我们的计划。”