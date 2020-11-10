酷派集团：主动终止与小米公司系列专利侵权诉讼

IT之家 11 月 10 日消息 今日上午，coolpad 酷派官方微博发布了《酷派集团有限公司关于主动终止与小米公司系列专利侵权诉讼的声明》（以下简称《声明》）。

声明指出，2018 年初，酷派集团有限公司发起了针对小米公司的系列专利侵权诉讼，截止目前，部分案件尚在法院审理之中。

IT之家了解到，声明表示，“面临国内外环境正在发生深刻复杂的变化，突破科技瓶颈、推动行业更好更快发展是目前包括酷派、小米在内科技行业公司的首要任务。”酷派决定即日起主动终止与小米的系列专利诉讼，撤销正在进行中的相关案件。

以下为酷派集团有限公司声明全文：

2018 年初，酷派集团有限公司（以下简称 “酷派”）发起了针对小米公司的系列专利侵权诉讼，截止目前，部分案件尚在法院审理之中。2020 年，我们深刻的感受到，国家发展仍然处于重要战略机遇期，面临国内外环境正在发生深刻复杂的变化，突破科技瓶颈、推动行业更好更快发展是目前包括酷派、小米在内科技行业公司的首要任务。酷派决定即日起主动终止与小米的系列专利诉讼，撤销正在进行中的相关案件。

酷派作为技术驱动的高科技创新企业，创办 27 年来，累计提出国内外专利申请超过一万件，首创 “双卡双待”等多项革新技术，深知技术研发对于企业发展和行业振兴的重要性。未来，酷派将继续加大对前沿技术和应用场景的研究与探索，增强自身实力的同时也为行业发展贡献更多积极的力量。

酷派愿意与行业内外的优秀企业开展多种形式的技术交流与合作，在尊重技术创新和知识产权的基础上，共同推进 “技术自立自强”战略的落地生根，携手创造全面繁荣的行业前景。

酷派集团有限公司

2020 年 11 月 10 日