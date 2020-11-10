苹果今年发布会太多，分析：有人会心烦但苹果会受益

上周苹果宣布将举办今年的第四次重大发布活动。和今年的其他活动一样，11 月 10 日的活动仍将采取线上直播的形式。苹果公司也没有透露太多计划发布的内容，只是透露会议主题是 “还有件事”（One more thing）。但用户会期待第一批搭载苹果自研芯片的 Mac 设备出现，该公司此前曾表示相关产品将在今年年底前上市。

上个月，苹果发布了人们期待已久的 iPhone 12 系列智能手机，有四款不同的机型。再往前追溯一个月，苹果发布了两款新的苹果手表，两款新的 iPad，一项新的健身订阅服务以及一个订阅包。今年 6 月，苹果在一年一度的全球开发者大会上详细介绍了几项软件更新。而在 3 月和 4 月，当疫情开始迫使美国人居家隔离时，新款 MacBook Air、iPad Pro 和低价 iPhone SE 的发布则显得相对平静。

一大批苹果粉丝势必会收看本周的发布会，但事实上这也引发了一个问题：苹果发布的产品是否太多了点？

尽管苹果再次举办发布会可能会招致某些人的抱怨，但这家全球市值最高的公司可能并不会因此而受到伤害。

疲劳乏力

苹果再举办一次线上直播活动的决定至少引起了一些 Twitter 用户的困惑和惊讶。

发布新产品的不仅仅是苹果。受疫情影响，今年科技界充斥着各种各样的线上直播活动，三星和谷歌等对手也在竞相推出自己的几款新产品。

潜在的风险是，潜在客户可能会对此感到乏味，甚至厌倦这种营销方式，从而推迟购买产品。

市场研究公司 IDC 移动设备技术和趋势项目主管威廉 · 斯托费加（William Stofega）表示：“我认为这种魔力过一阵子就会消失，尤其是在这些线上活动中。”“当别人在你的公寓里时，你要努力去关注线上直播很难。”

此外，疫情还对全球经济造成了巨大冲击，许多人的消费能力因此受到影响。

虽然对 iPhone 12 的早期需求似乎很强劲，但周二发布会上有望出现的新 Mac 电脑等苹果公司其他产品是否能获得类似效果，还有待观察。

一些消费者沉浸在疫情的负面新闻中，但看到科技公司的无限热情可能会恼火。

斯托费加说：“当你在疫情中苦苦挣扎时，总希望能听到一些积极信息。显然 iPhone 和一些媒体产品会受到更多关注，但是…… 太过频繁就会显得有点多余。”

值得注意的是，苹果今年的产品发布被迫推迟。疫情影响了苹果的全球供应链，导致 iPhone 12 的生产推迟了几周时间，迫使苹果公司将 iPhone 12 上市时间从通常的 9 月中旬推迟到 10 月。

再无可失

对苹果和许多举办类似活动的公司来说，线上直播几乎没有什么坏处。制作一小时的视频，比在苹果总部接待数百名记者和分析师要便宜高效得多。虽然频频举办活动会让人感到疲劳，更多活动势必意味着更多眼球对其产品的关注。

市场研究公司 Counterpoint Research 分析师莫里斯 · 克拉恩 (Maurice Klaehne)说，“尤其是现在，人们花在家里和媒体上的时间更多了，苹果正是利用了这一点。”“这些线上直播的参与度不错，举办更多活动似乎可以吸引观众的注意。”

有迹象表明，频繁举办发布会有助于公司盈利。

克拉恩说：“虽然苹果今年确实增加了更多的新产品，但这并没有对公司产生负面影响。”“从最近的财报来看，苹果在所有领域的收入都有所增长。”

随着苹果硬件设备销售增长放缓，公司加大了对服务业务的重视，推出了诸如 Apple One 订阅包等更多产品。即将举行的发布会有助于苹果进一步推进其服务领域的雄心。分析师此前曾表示，Mac 电脑采用苹果自研芯片将使苹果软件和服务能够在不同设备之间协同工作。

克拉恩表示，线上活动也有助于苹果推销服务业务。

他说：“虽然苹果历来受益硬件销售，但服务收入仍在不断扩大。”“推出更多新产品只会帮助公司增加服务收入。”