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双十一前夕优惠，攀升电脑大促销，十代酷睿办公机型 2299 元起

2020/11/10 14:15:23 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 10 日消息 一年一度的双十一大促还有不到十个小时就要到来了。而大促前的一天里攀升电脑旗舰店开始了今年的 “疯狂促销”。

其中，攀升灵悦 E5 办公电脑主机搭载十代酷睿 i5 10400 处理器，配备 8G DDR4 高频内存和 240G 高速固态硬盘，可选更高配的固态硬盘。目前狂欢价 2299 元起，双十一 2099 元起。

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另一款攀升主机搭载了十代酷睿 i5 10400F 处理器，可选 10600KF 处理器以及其他配件，同时配备 GTX1650 独立显卡，采用 8G 内存和 180GB 高速固态硬盘，目前狂欢价 3199 元至 3999 元，双十一限时 2899 元起。

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IT之家了解到，还有一款主流价位机型，搭载十代酷睿 i5 10400F 处理器和 TUF 1650 04GD6 P GAMING 独立显卡，配备双通道 16G DDR4 2666 内存，采用 480G 固态硬盘，目前狂欢价 3699 元至 4899 元不等，双十一限时价 3399 元起。

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还有一款顶级机型，搭载十代酷睿 i7 10700F 处理器，可选 GTX 1650/RTX 2060/RTX 3070 独立显卡，配备双通道 DDR4 16G3200 复仇者内存，拥有黑盘 SN750 500G M.2 NVMe 固态硬盘，目前狂欢价 5099 元起，而双十一限时价为 4599 元起。

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