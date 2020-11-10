双十一前夕优惠，攀升电脑大促销，十代酷睿办公机型 2299 元起

IT之家 11 月 10 日消息 一年一度的双十一大促还有不到十个小时就要到来了。而大促前的一天里攀升电脑旗舰店开始了今年的 “疯狂促销”。

其中，攀升灵悦 E5 办公电脑主机搭载十代酷睿 i5 10400 处理器，配备 8G DDR4 高频内存和 240G 高速固态硬盘，可选更高配的固态硬盘。目前狂欢价 2299 元起，双十一 2099 元起。

另一款攀升主机搭载了十代酷睿 i5 10400F 处理器，可选 10600KF 处理器以及其他配件，同时配备 GTX1650 独立显卡，采用 8G 内存和 180GB 高速固态硬盘，目前狂欢价 3199 元至 3999 元，双十一限时 2899 元起。

IT之家了解到，还有一款主流价位机型，搭载十代酷睿 i5 10400F 处理器和 TUF 1650 04GD6 P GAMING 独立显卡，配备双通道 16G DDR4 2666 内存，采用 480G 固态硬盘，目前狂欢价 3699 元至 4899 元不等，双十一限时价 3399 元起。

还有一款顶级机型，搭载十代酷睿 i7 10700F 处理器，可选 GTX 1650/RTX 2060/RTX 3070 独立显卡，配备双通道 DDR4 16G3200 复仇者内存，拥有黑盘 SN750 500G M.2 NVMe 固态硬盘，目前狂欢价 5099 元起，而双十一限时价为 4599 元起。