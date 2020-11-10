即日起上海启动专项行动：集中整治网络 “有偿删帖”“软色情”问题

IT之家11月10日消息 据网信上海微信公众号消息，根据国家网信办统一部署，上海网信办即日起集中开展网络 “有偿删帖”问题和网上软色情信息专项整治。

上海网信办将聚焦重点问题和关键环节，会同相关部门严厉查处参与 “有偿删帖”的各类账号、平台及相关人员，集中整治利用 “软色情”信息博眼球、赚流量的平台和账号，确保属地网站平台生态得到明显改观，同时推动互联网企业建立长效治理机制，完善平台公约和用户协议，力求切断黑产链条，防止问题反弹反复，营造良好的营商环境。

IT之家了解到，上海网信办将重拳打击 4 类参与网络 “有偿删帖”等 “黑公关”行为的账号：

一是通过有偿发布或删除信息等进行敲诈勒索的账号；

二是冒用权威机构、媒体等身份发布虚假信息的账号；

三是收取费用对未经核实的企业负面信息进行转发的账号；

四是通过人工或机器手段参与批量转发文章、诋毁攻击企业或进行恶意炒作营销、数据流量造假的 “水军”账号。

同时，聚焦网络音视频、短视频、直播、动漫、文学、互动交友等未成年人使用频繁的重点网站平台，进行分类指导、精准施策，开展一次软色情信息的 “大扫除”，指导督促互联网企业完善网络生态长效治理机制，铲除软色情信息生存的土壤。