江苏省市网信办依法对 55 家违规网站平台、账号进行约谈整改，下架 54 款应用

IT之家 7 月 30 日消息 据 “网信江苏”微信号消息，7 月份，江苏网信系统按照国家网信办统一部署，积极开展暑期 “清朗行动”，强化多部门协作监管，加强网络生态治理，重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块生态问题；深入排查整治网站平台少儿动漫、动画等频道的不良动漫产品；严厉打击直播，短视频网站平台存在的涉未成年人有害信息；集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位，诱导未成年人充值消费等问题，为青少年营造一个健康的暑假网络环境。

IT之家了解到，江苏省市网信办依法依规对 “快吧游戏”“奇乐直播”“JZ5U 绿色下载站”等 55 家违规网站平台、账号进行约谈整改，对 “人人文档网”等 57 家发布有害信息的网站平台、账号提出警告。会同江苏省通信管理部门依法关闭、注销 “苏州现代新娘”“小黑游戏”“江苏国宏物联科技有限公司”“装配图网”等侵权假冒、淫秽色情低俗和赌博类网站平台 1341 家。

属地应用商店依法下架 “小肚皮”“佩奇”等违法违规移动应用程序 54 款；有关网站平台依照用户服务协议关闭各类违法违规账号 5238 个。移送司法机关相关线索 38 件。

此外，江苏省互联网违法和有害不良信息举报中心受理涉属地网站平台举报 7900 件。