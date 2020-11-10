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AMD 锐龙 5000 处理器实测，四槽双通道内存可提高 5-10％ 的游戏性能

2020/11/10 16:50:05 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月10日消息 知名 YouTuber @Gamersnexus 对 Ryzen 5000 内存配置进行了一些有趣的测试。

通常，在谈论内存影响性能时，我们会考虑内存频率、时序、双通道以及处理器等。大部分用户都知道双通道对核显情况的影响很大，且对独显环境也有细微的影响。

但是，在这种情况下，Steve 使用四条内存 DIMM 对 Ryzen 5 5600X 处理器进行了测试，对比两条的情况下发现。各种游戏的游戏性能增长了约 5-10%，其中《古墓丽影：暗影》的收益最高，高达 8.7%。

游戏古墓丽影：暗影F1 2020全面战争：战锤战锤2 全境封锁2GTA5大表哥2
性能提升8.7％4.7％2.2％6.4％3.8％2％2.2％

AMD 5600X 是单 CCX 设计，预计多模块设计的 5900X 和 5950X收益会更高

关于该现象的原因，他表示在采用 4-DIMM 配置时，有两对内存组成双通道。尽管仍是在双通道模式下运行，但是四个 DIMM仍 具有更多的开放并行行（原文为 open rows），从而增加了命中率，并减少了延迟。

IT之家了解到，与英特尔处理器相比，AMD 处理器具有略低的内存带宽和高延迟，因此在不同DIMM 之间测试时，AMD 处理器可能受到的影响会更大一些。

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关键词：AMD处理器内存游戏

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