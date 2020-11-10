TCL 华星发布全球首款 34 英寸 R1000 165Hz 超宽电竞屏，已出货三星

IT之家 11 月 10 日消息 根据 TCL 华星官方的消息，TCL 华星推出全球首款 34” R1000 165Hz 超宽电竞屏，该产品屏幕比例为 21：9、具有 3440×1440 高分辨率及 165Hz 高刷新率，采用了 R1000 超曲率设计。

TCL 华星表示突破了重重技术难关。首先，R1000 超曲率屏比 R1500 曲面屏弯曲程度更大，而曲率愈大，对于玻璃可耐折弯强度的要求就更高，为此，TCL 华星优化背光设计，均匀地平衡玻璃受折弯的应力，减少对玻璃的拉扯与挤压。其次，曲率愈大对屏幕的画质影响更大，调适也更加困难。为避免液晶面板折弯后显示异常情况的发生，TCL 华星在配向膜上做了针对性的匹配设计，克服上下基版的曲率差异，成功通过信赖性与量产性验证，可满足高画质的要求。

IT之家了解到，今年 6 月份，TCL 华星首次在 R1000 产品上取得重要突破，27”QHD R1000 产品成功出货三星。34 吋 R1000 项目在 2020 年 5 月启动，并在 2020 年和三星合作，推出 34 吋 R1000 电竞 MNT。现在 R1000 已经开发的尺寸包括 27 吋和 34 吋，未来计划开发 49 吋等更多尺寸。

TCL 34 英寸 R1000 165Hz 超宽电竞屏已顺利出货三星，预计将于 11 月推出市场。