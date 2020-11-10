苹果客服回应 iPhone12 信号差：建议更新系统、重插 SIM 卡

IT之家 11 月 10 日消息 据老板联播今日消息，针对用户反馈的信号问题，苹果客服向其表示：可能是软件冲突的问题，建议更新系统至 iOS 14.2、重新拔插 SIM 卡。

近期，有大量 iPhone12 用户在苹果社区、贴吧、知乎等社区反应手机信号差的问题，表示：切换飞行模式也没用，必须重启手机才行。

苹果官方客服对这一问题表示，可能是软件冲突和间歇性问题，暂时还没收到是硬件问题的通知，建议重新拔插 SIM 卡，查看并更新运营商设置，将初始系统更新到 iOS 14.2 版本，如果实在不行再尝试其他方法。

“如果说还没有解决的话。再看一下有没有其他方法，我们这（客服团队）现在还没有说这个（收到消息）是因为硬件方面的问题，可能就是软件冲突，或者是一些软件方面的间接性导致的一个问题。如果说确实是硬件方面导致的，那我们肯定会给出相应的解决方案。”

IT之家知悉，目前苹果 iPhone 12 系列全系开售，在上市初期可能存在一些问题，例如续航信号等方面。

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