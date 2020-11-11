5299 元起，苹果 Mac mini 2020 正式发布：搭载 M1 芯片

IT之家11月11日消息 苹果正式发布了新款Mac mini，这是自2018年以来的更新的首款Mac mini，采用了全新定制设计的基于ARM的M1芯片，新款台式机的起价将为699美元（国行5299元起），比两年前发布的Mac mini便宜100美元。

IT之家获悉，苹果宣称，由于采用了M1芯片，新款Mac mini能效最高可提高60%。该机的CPU速度快了“3倍”，显卡速度快了“6倍”，并可选择最高16GB的内存和最高2TB的固态存储。

苹果表示，该机最多可以支持两台外部显示器，以及6K显示器，显示端口选项包括Thunderbolt和USB 4。虽然新款Mac mini明显比2018年基于英特尔的机型少了两个Thunderbolt接口。

苹果宣称，得益于M1芯片，新Mac mini可以比上一代产品更快地执行一些任务，包括:

在Xcode中编译代码的速度快了3倍。

玩《古墓丽影》最高可提高4倍的帧数。

在 Final Cut Pro 中渲染复杂的时间线程，速度快达 6 倍。

在 Logic Pro 中，实时插件的数量最多可达 3 倍。

在Pixelmator Pro中提高照片的分辨率，速度可提高15倍。

彭博社在上周活动前报道称，Mac mini只是第一款产品，据信整个基于M1的台式机系列都在开发中，包括新的iMac和可能更小版本的Mac Pro。