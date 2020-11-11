苹果官网停售 Intel 版 MacBook Air 或双端口 MacBook Pro

IT之家11月11日消息 苹果今天发布了三款全新的Mac，搭载了基于ARM的M1处理器，分别是13英寸的MacBook Air、13英寸的MacBook Pro和Mac mini。现在新的Mac来了，苹果已经开始将部分基于英特尔的Mac从其产品阵容中移除。

以下是变化的内容：

MacBook Air现在只能使用苹果Silicon芯片--已经不可能买到搭载英特尔CPU的MacBook Air了。新款MacBook Air的配置起价为999美元和1249美元。

你仍然可以获得配备英特尔CPU的13英寸MacBook Pro，但这些机型只能在较高价位段购买。基于M1的13英寸MacBook Pro取代了之前的入门级MacBook Pro，配备了两个Thunderbolt端口，起步价为1299美元和1499美元。英特尔版处理器为起价1799美元和1999美元的配置，这些配置有四个Thunderbolt端口。