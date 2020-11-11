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苹果官网停售 Intel 版 MacBook Air 或双端口 MacBook Pro

2020/11/11 4:02:11 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月11日消息 苹果今天发布了三款全新的Mac，搭载了基于ARM的M1处理器，分别是13英寸的MacBook Air、13英寸的MacBook Pro和Mac mini。现在新的Mac来了，苹果已经开始将部分基于英特尔的Mac从其产品阵容中移除。

以下是变化的内容：

  • MacBook Air现在只能使用苹果Silicon芯片--已经不可能买到搭载英特尔CPU的MacBook Air了。新款MacBook Air的配置起价为999美元和1249美元。

  • 你仍然可以获得配备英特尔CPU的13英寸MacBook Pro，但这些机型只能在较高价位段购买。基于M1的13英寸MacBook Pro取代了之前的入门级MacBook Pro，配备了两个Thunderbolt端口，起步价为1299美元和1499美元。英特尔版处理器为起价1799美元和1999美元的配置，这些配置有四个Thunderbolt端口。

  • Mac mini也依然提供了采用英特尔CPU的配置，但也只是高端配置。基于M1的Mac mini版本起价为699美元和899美元，而英特尔CPU版为起价为1099美元的配置。

IT之家获悉，另外，现有的16英寸MacBook Pro、iMac、iMac Pro和Mac Pro仍然采用英特尔处理器

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关键词：苹果发布会MacBook AirMacBook Pro

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