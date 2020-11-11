苹果 macOS Big Sur 正式版将在 11 月 12 日发布：发挥 M1 威力，原生运行 iOS App

IT之家11月11日消息 苹果今天宣布，macOS Big Sur将于11月12日周四发布。这一消息是在苹果的“One More Thing ”活动中传出的，苹果在活动中发布了搭载M1芯片的Mac mini、MacBook Air和MacBook Pro新机型。

macOS Big Sur曾在6月的WWDC上亮相，将采用大刀阔斧的外观设计，苹果称之为Mac OS X推出以来macOS最大的设计更新。这包括彻底改变窗角的弧度和Dock图标设计。

与当前的macOS相比，这些变化应该会有一种新鲜感。其他的变化包括：更轻的窗口和更多的半透明性、更半透明的Dock、新的统一方块形状的应用图标、重做的系统声音等等。

还有一个刷新的菜单栏，可以访问可定制的控制中心，包括Wi-Fi、蓝牙和AirDrop控制、键盘亮度、勿扰、黑暗模式、声音水平等。同样，通知中心也进行了重新设计，按应用和iOS风格的小部件进行了更多的交互式通知分组，有三种不同大小的定制。

许多第一方的苹果应用也有改进和大修。Safari 速度更快，电池效率更高；信息现在支持效果、@mentions、内联回复等功能；地图支持“环顾四周”、室内地图和“指南”；照片扩展了编辑功能；Apple Music 包括一个新的“立即收听”部分。

IT之家获悉，苹果公司在活动中宣布，macOS Big Sur 由外到内都经过精心设计，只为充分发挥 M1 芯片的各种功能和性能，带来巨大的性能提升、出色的电池续航，以及更加强大的安全保护功能。有了 M1 芯片，用户在日常使用过程中会明显感到更快、更流畅。与 iPhone 和 iPad 一样，Mac 现在也能够从睡眠模式立即唤醒。使用超快速的 Safari 浏览器上网，JavaScript 的运行速度现最高提升至 1.5 倍，响应速度提升近至 2 倍 。

有了 macOS Big Sur 和 M1 芯片，Mac 用户能使用的 app 数量比以往大大增加了。Apple 开发的全部 Mac 软件现均已支持 Universal，并可在 M1 系统上以原生方式运行。而现有的各种 Mac app，即使尚未更新到 Universal，也可通过 Apple 的 Rosetta 2 技术实现无缝运行。同时，iPhone 和 iPad 上的各种 app 现在也能直接在 Mac 上运行。此外，Big Sur 的基础架构也经过优化，以解锁 M1 芯片的强大实力，包括用于图形处理任务的 Metal 和用于机器学习的 Core ML 等开发者技术。