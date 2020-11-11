M1 芯片、macOS Big Sur 加持，苹果官方详解新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini

IT之家11月11日消息 苹果官方表示，今天对 Mac 而言是里程碑式的一天，Apple 推出了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，均配备创新的 M1 芯片，这是 Apple 专为 Mac 设计的首款芯片。

作为 Apple 迄今为止打造的最强芯片，M1 芯片彻底革新了 Mac 的使用体验。M1 芯片拥有业界领先的性能功耗比，再配合 macOS Big Sur，带来最高提速至 3.5 倍的中央处理器、最高提速至 6 倍的图形处理器、最高提速至 15 倍的机器学习 (ML)，以及最高提升至以往 2 倍的电池续航时间。而 M1 芯片和 Big Sur 携手，让用户坐拥一个史上最丰富多彩的 Mac App 资源库。得益于出色的性能和种种精彩新功能，配备 M1 芯片的全新 Mac 系列产品款款超值，今日全部开放订购。



“三款全新推出的 Mac 均采用 Apple 开创性的 M1 芯片，它是我们多年来一直在酝酿的一场大胆变革，无论对 Mac 还是对 Apple，这都是历史性的一天。” Apple CEO Tim Cook 表示，“ M1 是我们迄今为止打造的最强芯片，它与 Big Sur 携手，可带来超出想象的性能表现、非凡的电池续航，并且可以使用比以往任何时候都更丰富的软件和 app。我们迫不及待想让用户体验新一代产品，相信 Mac 将帮助他们继续改变世界。”

有了 M1 芯片，Mac 可提供超强的性能表现和非凡的电池续航，可以使用比以往任何时候都多的软件和 app 。

MacBook Air：超薄、超轻，动力超强劲

MacBook Air 是 Apple 经典之作，也是一款风靡全球的 13 英寸笔记本电脑。有了 M1 芯片的强势驱动，无论是编辑家庭照片，还是导出视频发布到网页，用 MacBook Air 做起来都超迅捷。与上一代机型相比，强大的 8 核中央处理器最高提速至 3.5 倍。最高达 8 核的图形处理器，将图形处理最高提速至 5 倍，这是 MacBook Air 空前的飞跃，使沉浸式的图形密集型游戏能以更高的帧率运行，提升显著。机器学习最高提速至 9 倍，因此，使用基于机器学习的功能 (如面孔识别或物体检测) 的 app，都能在瞬间完成各种运行。M1 芯片的存储控制器和先进的闪存技术，将固态硬盘性能最高提速至 2 倍，预览海量图片或导入大文件都快过以往。

IT之家获悉，得益于 M1 芯片行业领先的能效表现，MacBook Air 在性能如此出色的情况下，还采用了无风扇设计，因此，无论用户在进行何种操作，它都能安静无声地运行。新款 MacBook Air 拥有格外出色的电池续航，无线上网时间最长可达 15 小时，视频播放时间最长可达 18 小时，续航能力创下 MacBook Air 新高 。

配备 M1 芯片的 MacBook Air 性能超强劲，并且纤薄轻巧，便于携带。

与上一代机型相比，这款配备 M1 芯片的 MacBook Air 能够：

通过 iMovie 剪辑将项目导出至网页，速度最高提升至 3 倍。

在 Final Cut Pro 中将 3D 特效整合至视频，速度最高提升至 5 倍。

第一次可在 Final Cut Pro 中播放和剪辑多条全画质 4K ProRes 视频流，而且不用担心丢帧。

从 Lightroom 中导出照片，速度最高提升至 2 倍。

在 Final Cut Pro 中使用 Smart Conform 等基于机器学习的功能，以智能方式剪辑片段，速度最高提升至 4.3 倍。

可观看更多视频和电视节目，最长达 18 小时的电池续航创下 MacBook Air 新高。

充满一次电，用于 FaceTime 通话和其他视频通话时间最高延长至 2 倍。

有了 M1 芯片，MacBook Air 用户可飞快处理 iMovie 剪辑中的项目，并以最高达 3 倍的速度导出项目。

有了最长达 18 小时的电池续航，用户为 MacBook Air 充满一次电，可观看更多喜爱的视频和电视节目。

在 MacBook Air 上进行 FaceTime 通话和视频通话的时间最高延长至 2 倍。

MacBook Air 的其他新功能包括：M1 芯片采用的 Apple 新一代图像信号处理器 (ISP)，能通过更出色的降噪技术、更广的动态范围、优化的自动白平衡调节以及机器学习增强的面部识别功能，提升图像的质量，让用户在进行视频会议时，能展现自己更佳的状态。支持 P3 广色域显示，让视网膜显示屏的画面更加生动逼真。M1 芯片的安全隔区与 Big Sur 默契协作，带来出类拔萃的安全保护功能，比如触控 ID，有了它，你不仅能轻松解锁 MacBook Air，还能通过指尖轻触利用 Apple Pay 进行安全的在线购买。Wi-Fi 6 带来更快的无线连接速度，而两个支持 USB 4 的雷雳端口则可让你连接各种各样的外设。

优雅的楔形机身、绚丽的视网膜显示屏、妙控键盘，以及 M1 芯片带来的卓越性能，让新款 MacBook Air 又一次刷新了超薄、超轻型笔记本电脑的定义。而它的起售价依然仅 RMB 7,999，教育优惠起售价仅 RMB 7,199。

支持 P3 广色域显示，让视网膜显示屏的画面更加生动逼真。

13 英寸 MacBook Pro：更强大、更 Pro

13 英寸 MacBook Pro 是 Apple 经典的 Pro 级笔记本电脑。它在学业上为学生们助一臂之力，更是专业人士表达创意的利器。有了 M1 芯片和 Big Sur，13 英寸 MacBook Pro 变得更强大、更 Pro。8 核中央处理器，配合 MacBook Pro 的主动散热系统，速度比上一代机型最高提升至 2.8 倍 ，在编译代码、视频转码、编辑高分辨率照片以及处理其他工作时，都能带来非同一般的性能表现。8 核图形处理器的速度最高提升至 5 倍，无论是设计图形密集型游戏还是新产品，用户都能体验到极为顺畅的图形性能。得益于 M1 芯片，13 英寸 MacBook Pro 拥有了让人羡慕的超快速度。机器学习最高提速至 11 倍，对于使用神经网络引擎的设备端机器学习任务，新款 13 英寸 MacBook Pro 堪称紧凑型 Pro 级笔记本电脑的速度担当。无线上网时间最长达 17 小时，视频播放最长达惊人的 20 小时，MacBook Pro 的电池续航最高可达上一代机型的 2 倍，并且也是所有 Mac 里最强的。

配备 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 拥有非凡的性能表现，以及 Mac 中最强的电池续航。

与上一代机型相比，这款配备 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 能够：

在 Xcode 中编写代码，速度最高提升至 2.8 倍。

在 Final Cut Pro 中渲染 3D 字幕，速度最高提升至 5.9 倍。

在 Unity Editor 中流畅设计复杂游戏场景，速度最高提升至 3.5 倍。

在 Create ML 中执行机器学习任务，速度最高提升至 11 倍。

得益于神经网络引擎出色的性能，可在 djay Pro AI 中实时分离出录音中的节拍、乐器和人声。

在 DaVinci Resolve 中播放全画质 8K ProRes 视频，而且不用担心丢帧。

得益于 M1 芯片突破性的性能功耗比，充满一次电，可编译多达 4 倍的代码。

有了 M1 芯片，13 英寸 MacBook Pro 速度最高提升到 2.8 倍，因此，用户可以十分轻松地编译代码。

M1 芯片的神经网络引擎具有出色的性能，让用户能以最高提升至 11 倍的速度执行机器学习任务。

13 英寸 MacBook Pro 可播放全画质 8K ProRes 视频，而且不会丢帧。

新款 13 英寸 MacBook Pro 的其他新功能包括：录音棚级麦克风，让录音和通话拥有纯净音色；M1 芯片的新一代摄像头图像信号处理器，让用户在进行视频通话时画面更锐利，亮部和暗部的细节更丰富。新款 MacBook Pro 还通过 M1 芯片中的安全隔区以及触控 ID，带来先进的安全保护。它配备两个支持 USB 4 的雷雳端口，可连接比以往更多的外设，包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR。

出色的性能表现、超强的电池续航，再加上绚丽的视网膜显示屏、妙控键盘以及不足 3 斤的紧凑设计，新款 13 英寸 MacBook Pro 是演绎 M1 芯片实力的巅峰之作。它的起售价依然为 RMB 9,999，教育优惠起售价为 RMB 9,199。

新款 13 英寸 MacBook Pro 是演绎 M1 芯片实力的巅峰之作。

Mac mini：小巧身躯，蕴藏惊人性能

Mac mini 这款灵活多用的 Apple 电脑，现在配备了 M1 芯片，一举将强大的性能表现和众多新功能注入到小巧玲珑的机身内。M1 芯片的 8 核中央处理器，性能比上一代机型最高提升至 3 倍，编译百万行代码、创建多音轨大型音乐项目这类繁重工作的处理速度突飞猛进。而它的 8 核图形处理器图形性能跃升到最高 6 倍，让 Mac mini 能够轻松应对复杂三维渲染等各种对性能要求较高的任务。机器学习性能也实现了巨大的飞跃，速度最高提升到了上一代机型的 15 倍。与很多台式电脑相比，Mac mini 机身尺寸仅为十分之一，性能却提升 5 倍之多。

新款 Mac mini 将强大性能注入小巧机身。

与上一代机型相比，这款由 M1 芯片驱动的 Mac mini 能够：

在 Xcode 中编写代码，速度最高提升至 3 倍。

畅玩《Shadow of the Tomb Raider》等图形密集型游戏，帧率最高提升至 4 倍。

在 Final Cut Pro 中渲染复杂时间线，速度最高提升至 6 倍。

在 Logic Pro 中使用实时插件的数量最多达 3 倍，将音乐制作能力提升到全新境界。

在 Pixelmator Pro 中大幅提高照片的分辨率，速度提升最高达 15 倍。

使用由 M1 芯片加速的 TensorFlow 或 Create ML 等机器学习架构。

Mac mini 的性能提升达 3 倍，使用 Xcode 编译代码这类繁重工作的处理速度突飞猛进。

有了 M1 芯片，在 Mac mini 上玩图形密集型游戏时帧率最高提升至 4 倍，体验倍加爽快。

新款 Mac mini 将音乐制作能力提升到全新境界，可在 Logic Pro 中使用的实时插件数量最高达 3 倍。

Mac mini 还采用先进的散热设计，能在维持高超性能表现的同时，保证系统低温安静运行；最多支持连接两台显示器，其中包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR；配备 Wi-Fi 6，无线连接更高速；而 M1 芯片中的安全隔区则提供了出类拔萃的安全保障性能。

有了 M1 芯片和 Big Sur 的加盟，Mac mini 成就了超小型台式电脑的巨大变革。Mac mini 比以往更加灵活多用、事事胜任，现在售价仅需 RMB5,299，价格比上一代 4 核机型还低 RMB1,000。

macOS Big Sur

所有新的 Mac 均搭载 macOS 的最新版本 Big Sur。Big Sur 采用全新的精美设计，用起来让人耳目一新又一见如故，还为 Safari 浏览器、信息和地图等常用 app 带来重大更新。Big Sur 由外到内都经过精心设计，从而能充分发挥 M1 芯片的各种功能和性能，带来巨大的性能提升、出色的电池续航，以及更加强大的安全保护。有了 M1 芯片，在日常使用过程中用户会明显感受到速度和流畅性的提升。与 iPhone 和 iPad 一样，Mac 现在也能够从睡眠模式下迅速唤醒。使用超快的 Safari 浏览器上网，现在 JavaScript 的运行速度提升最高可达 1.5 倍，网页反应速度提升了 将近 2 倍 。

在 macOS Big Sur 和 M1 芯片的支持下，Mac 用户能使用的 app 数量比以往大大增加。所有 Apple 开发的 Mac 软件现均已支持 Universal，并可在搭载 M1 芯片的系统上原生运行；现有的其他 Mac app，即使尚未更新到 Universal，也可借助 Apple 的 Rosetta 2 技术毫无障碍地运行；而且 iPhone 和 iPad app 现在也能直接运行于 Mac 了。此外，Big Sur 的基础架构也经过优化，释放了 M1 芯片的强大性能，包括用于图形处理任务的 Metal 和用于机器学习的 Core ML 等开发者技术。

macOS Big Sur 为充分发挥 M1 芯片的性能而精心打造，让它能在全新 Mac 产品线中大显身手。

macOS Big Sur 为充分发挥 M1 芯片的性能而精心打造，让它能在全新 Mac 产品线中大显身手。

macOS Big Sur 为充分发挥 M1 芯片的性能而精心打造，让它能在全新 Mac 产品线中大显身手。

价格与上市时间

配备 M1 芯片的新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini 于今日起通过 apple.com.cn 和 Apple Store app 接受订购，下周起开始向顾客发货，并在指定 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处有售。新款 MacBook Air 起售价为 RMB 7,999，教育优惠起售价为 RMB 7,199 ；新款 13 英寸 MacBook Pro 起售价为 RMB 9,999，教育优惠起售价为 RMB 9,199；新款 Mac mini 起售价为 RMB 5,299，教育优惠起售价为 RMB 5,099。

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