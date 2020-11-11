苹果自研芯片 M1 正式亮相，自建生态进入新时代

11 月 11 日凌晨消息，苹果公司今日举办线上发布会，正式推出首款自研芯片，以及采用这颗芯片的三款电脑产品。

苹果 CEO 库克开场，回顾了今年苹果推出的众多新品，包括一系列的新 iPhone，新 iPad，以及 HomePod mini 等周边产品。之后他提到今年还有一件事（One More Thing），也就是苹果自研芯片，终于来了。

其实早在六月的苹果全球开发者大会上（WWDC20），就对苹果自研芯片进行过介绍，当时作为 WWDC 大会压轴的它出场更像一个造势活动，预告说今年晚些时候发布。库克说，今天就是它出现的时候了

1）M1 芯片 重点是能效比

具体介绍部分首先当然是从芯片说起。首款苹果自研芯片被命名为 “M1”，跟目前普遍用在电脑上的 CPU、GPU 分开设计不同的是，这颗芯片是一颗集成式芯片。采用 5 纳米制程工艺，CPU、GPU、缓存集成在一起。

苹果自研电脑芯片 M1

这做法实际是目前移动芯片的常见方式，而 M1 也可以说是一个苹果 A14 芯片的加强版本，这点从它的一些细节参数可以看出来，例如 5 纳米的制程，以及 CPU+GPU+NPU（神经引擎）的架构。但在一些部分，M1 跟 A14 又有不同，例如它有 160 亿个晶体管（A14 是 118 亿），8 核 CPU 包含 4 颗性能核心 + 4 颗能效核心（A14 是 4+2）。此外，这颗芯片还具备 8 核 GPU（A14 是 4 核）；16 核神经网络引擎，每秒可处理 11 万亿次运算（这点跟 A14 一样）。

苹果 M1 芯片介绍

这颗芯片支持最新的 USB4 标准，并具备相当的安全性能，但更重要的是 M1 的机器学习能力。苹果在近几年的的 A 系列芯片上，都格外强调这种能力，其中一个原因是目前移动芯片的 CPU 算力已经见顶，而机器学习的介入，实际是从另一个角度提升计算能力。在介绍 A14 新品时候，苹果也说过因为 NPU 部分的加强，它的机器学习加速器令运算速度快达 10 倍。

仍然是这个秘密实验室中讲芯片

另外，根据苹果的说法，M1 芯片的突出之处，是其能效比，通俗讲就是同样的功耗下，它能干或更多活。例如在 10W 的能耗下，CPU 计算能力可以压榨出比 “最新的电脑芯片”更多的性能（没说具体是哪颗电脑芯片）；而每瓦所发挥的 GPU 性能，更是远大于 “最新的电脑芯片”。（也没说具体是哪颗电脑芯片）

2）一套配合 M1 的电脑系统

介绍完芯片部分后，开始另一个重要角色——系统。

macOS Big Sur

macOS Big Sur 系统曾在 WWDC 上介绍过，UI 做了近两年最大的调整，对话框变为纯白和纯黑并有磨砂玻璃质感，图标风格变得更统一，简单说更像 iOS 了。系统名遵循了 macOS 最近几年都用加州景色取名的习惯。当时苹果介绍了 macOS Big Sur 的主要更新点是 Safari 浏览器更新，并为信息 App、地图和隐私功能带来了优化。

在外观上，macOS Big Sur 借鉴了 iOS 的许多元素，包括控制中心，通知中心等等，都能看出 iOS 设备的影子。

macOS Big Sur

今天，其实 macOS Big Sur 更多实例被公布了出来，它更像是一个专门为今天的 M1 准备的系统。但同时又能运行两套不同平台的软件，苹果似乎是担心人们质疑移动芯片能不能做专业工作，所以演示讲解的大多是专业 App，例如专业音乐制作软件 Logic Pro X，视频后期剪辑软件 Final Cut Pro，以及图片处理的代名词 Adobe。

另外，苹果公司负责软件工程的高级副总裁 Craig Federighi 又一次提到了 Rosetta 2 代。

最初的 Rosetta 于 2006 年发布，当时也是为苹果切换电脑芯片阵营服务的，它是为方便从 Power PC 芯片过渡到英特尔新品。

15 年后，Rosetta 2 来了。它是 macOS Big Sur 中内置的模拟器，将采用 M1 芯片的 Mac 仍旧运行英特尔应用。

Rosetta 2 可将英特尔处理器编写的指令 “翻译”为苹果芯片可理解的命令。理论上，开发人员无需对其旧应用程序进行任何更改；他们会工作。它将在未来几年内支持 x86 版本 Mac。

Rosetta 2 的存在主要是作为过渡时期的桥梁存在，让用户能在使用苹果芯片的电脑时候做到跟之前英特尔电脑一样的体验，苹果认为一般用户无需注意它。

macOS Big Sur 将于北京时间 11 月 13 日发布，这是历年最晚的一次电脑系统更新，或许也是为了等今天的产品。

3） 一些采用 M1 芯片 + macOS Big Sur 的 Mac 产品

搭载 M1 芯片的三款 Mac 发布

有了自己的芯片和系统，当然还要融合在一起。今天有三款采用 M1 芯片的消费产品发布，分别是 13.3 英寸屏幕的 MacBook Air 和 MacBook Pro，以及便携式桌面电脑 Mac mini。

这三款电脑，无论是名字还是外形轮廓，其实都是基于之前的成熟产品打造的，你可以理解为苹果给之前电脑换了个芯。

MacBook Air 和 MacBook Pro

它们的大部分参数，其实也跟原来英特尔芯片版本一致，例如 13.3 英寸的屏幕，支持 P3 广色域，最大 16GB 的运行内存（RAM），最大 2TB 的硬盘，指纹识别，Wi-Fi 6 等等；对用户来说，从外形上可能比较容易分辨的是续航时间，MacBook Air 可以达到 18 小时，MacBook Pro 可以到 20 小时，这几乎已经是英特尔版本的两倍了…… 也在标称参数上验证了发布会开始时候特别重点讲的 M1 芯片能效比。

无论 Air 还是 Pro，都是换心产品

而 Mac mini 则是一台桌面电脑，不涉及续航问题，如果不是看到它开机运行，可能很多人都无法识别出它与英特尔版本的区别。

这三款电脑，目前已经登陆苹果中国官网。搭载 M1 芯片的 Mac mini 定价 5299 元和 6799 元，同时苹果仍提供英特尔 i5 处理器的 Mac mini 售价 8299 元。MacBook Air 售价 7999 元和 9799 元，苹果不再提供配有英特尔处理器的产品。MacBook Pro 售价 9999 元和 11499 元，配有英特尔 Core i5 处理器的版本售价 14499 元和 15999 元。

从这个价格和定位对比，也能看出苹果的心思。苹果将之前配英特尔芯片的低端电脑都下架了，目前入门产品都是 M1 芯片。虽然 M1 版本的电脑发售时间未定，但苹果看起来打算用它们作为排头兵，去尝试撼动一下行业三十年霸主的地位。

当然，无论成功与否，对一般用户来说，这都是一场持久战；在 WWDC 大会上，苹果曾认为会有数年的过渡期，这个时间具体会多久，即看苹果的动作，也看第三方开发者们的速度。

后者可能更关键。

总结：苹果式软硬结合拓展到电脑行业

苹果最引以为傲的一直是自己 “出色的软硬件结合能力”。在手机上，他们已经几乎掌握了所有个关键环节：从 CPU 到 GPU，东西可以交给被人来制造或组装，但核心科技必须紧紧抓在自己手里。如此再加上自己软件生态这道护城河，形成一个封闭的城池，稳固自己的地位。

Mac 是苹果最重要的产品线之一，即便是在全球电脑行业增长缓慢，成为 “夕阳产业”的时候，Mac 系列电脑仍旧跟 iPhone 一起，组成了苹果公司的生态屏障。它的重要程度不言而喻。

在这个封闭的城里，留给其他人的机会已经不多，英特尔一直是为数不多的那个。在 15 年前定下合约之后，双方也曾有相当长的蜜月期，但近几年英特尔挤牙膏式的更新已经明显拖慢了 Mac 的产品规划和更新。即便没有这个情况，如此重要的位置苹果也不会永久交给其他人来做。

自研芯片这条路不好走，但苹果要建成属于 Mac 电脑的完整闭环，英特尔是必须赶出自己城池的那个人。