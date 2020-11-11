消息称苹果首款可折叠 iPhone 将于 2022 年问世，售价 1499 美元

IT之家 11 月 11 日消息 苹果喜欢等待新技术的成熟，而不是想成为第一个采用的公司。随着该公司的竞争对手不断尝试高端可折叠智能手机，苹果似乎也有意进入该领域。据以色列媒体 The Verifier 援引可靠消息来源称，我们可能会在 2022 年看到苹果公司的可折叠 iPhone。

据报道，苹果正在测试可折叠显示屏 , 但发布将需要几年的时间。可折叠的 iPhone 可能要到 2022 年 11 月才会到来。根据之前的信息，据说苹果正在测试可折叠屏幕，该公司可能从三星那里采购了可折叠屏幕，很可能是为了先测试一下质量。目前还没有确认苹果打算在可折叠 iPhone 上使用哪种显示技术，但如果一切按计划进行的话，改用 microLED 可能需要三到四年左右的时间。

这可能意味着可折叠 iPhone 可能会采用 mini LED 屏幕，因为苹果打算首先转向这一技术，但现在还没有确认。此外，The Verifier 甚至分享了价格，售价 1,499 美元，考虑到 Galaxy Z Fold 2 的价格为 1,999 美元，可折叠 iPhone 的 1,499 美元标签听起来并不贵。此外，据传这款可折叠 iPhone 将配备 256GB 的内部存储空间，再加上 8GB 内存。

苹果此前还申请了一项专利，该专利描述的可折叠屏幕具有自我修复的特性，所以或许我们会在即将到来的 iPhone 上看到类似的技术。

像往常一样，目前该消息的准确性还不得而知，IT之家将保持关注。