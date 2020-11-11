苹果双 11 发布会：首款自研 5nm PC 芯片亮相，Mac 新品续航最高达 20 小时

11 月 11 日凌晨两点，苹果举办今年以来第四场线上发布会。苹果首款自研电脑芯片 M1 正式亮相，同时发布了三款采用自研芯片的 Mac 新品，包括 MacBook Air、Mac mini 和 MacBook Pro。这是 36 年以来，苹果 Mac 电脑首次使用自研处理器。

在这场不到 50 分钟的发布会上，苹果对这款自研的处理器表现出明显的信心，其多次强调 M1 处理器以及搭载该款芯片的 Mac 新品在性能上提升数倍，“秒杀”同类产品，并重点强调了续航表现的提升。对于此前网上传闻会亮相的苹果 AirPods Studio 和 AirTags 并未出现，看来还得再等等。

苹果 CEO 蒂姆 · 库克开场回顾了今年苹果推出的众多新品，包括一系列的新 iPhone，新 iPad，以及 HomePod mini 等周边产品，之后他提到今年还有一件事（One More Thing）——自研 PC 芯片，并在结束时表示：“今天对于 Mac 来说是重大的一天。”对苹果 PC 生态来说，这是一次重大转型，意味着其正式从英特尔时代转向自研。

M1 处理器：全球首款 5nm 制程 PC 芯片

在今年 6 月苹果 WWDC20 开发者大会预告四个月后，苹果自研的电脑芯片 M1 处理器在此次发布上正式最先亮相。这是苹果首款专为 Mac 设计的处理器，除了具有低功耗和体积小的特点之外，在性能的表现上也带来了非常大的惊喜。

据介绍，M1 处理器采用了当前最先进的 5nm 制程工艺，包含了 160 亿个晶体管，采用了统一的内存架构和八核设计，包括四枚高性能核心和四枚高效核心，并将中央处理器、图形处理器、神经网络引擎、各种连接功能，以及其他众多组件，统统集成在同一块小小的芯片上。

也就是说，苹果新一代的 Mac 产品将不再需要在主板上安装多个单一芯片，M1 处理器实现将多块芯片组合成一个单芯片系统（SOC）。据了解，这也是全行业首款采用 5nm 制程工艺的电脑处理器。

同时，苹果 M1 处理器在性能与功耗上也找到了最佳平衡点。与英特尔最新的 PC 芯片相比，相同功率下 M1 的性能是前者的 2 倍，而在相同性能下功耗仅有前者的三分之一。苹果高管还在在发布会上吐槽了英特尔的 “牙膏厂”作风，称其每一代处理器的性能提升都非常有限，从而也拖慢了苹果 Mac 产品性能的进步速度。

显卡方面，M1 处理器集成了 8 核心 GPU，支持 2.6TeraFlops 算力，同样是目前行业性能最高的集成显卡。另外 M1 处理器还包括了 16 核神经引擎，可以让 Mac 在机器学习方面表现更出色，支持最新一代的 Secure Enclave 安全技术，以及 USB4 传输标准。

为了配合 M1 处理器，苹果也推出与之相辅相成的 macOS Big Sur 正式版。macOS Big Sur 与 M1 的结合，可以使新一代 Mac 可立即从睡眠状态中恢复，就像 iPhone 和 iPad 一样。同时得益于 M1 芯片的统一内存架构，应用程序在 macOS Big Sur 中可以调用更多显存，从而带来更佳的图形处理能力，并有着 M1 芯片基于硬件的安全启动与自动加密，安全性能有所提升。

在 macOS Big Sur 中，苹果提供了名为 Rosetta 的第三方应用翻译软件，以帮助其他应用快速适配，对所有原生应用都进行了优化与适配，并且也在致力于其他专业应用的适配，支持该系统的 Adobe 应用 Lightroom 将于下月推出，PhotoShop 将在明年登场。苹果称，全新的 macOS Big Sur 将在美国时间 11 月 12 日更新。

Mac 产品更新 性能均提升数倍

在介绍完 M1 处理器和正式版新系统后，苹果先后推出三款搭载自研处理器的 Mac 新品，包括 MacBook Air、Mac mini 和 MacBook Pro，并介绍了它们在性能等方面的明显提升。

MacBook Air 是首款搭载苹果 M1 处理器亮相的 Mac 电脑。在使用了苹果自研芯片后，新 MacBook Air 在 CPU 速度上相较上一代提高 3.5 倍，图形处理速度提升 5 倍，SSD 固态硬盘的读取速度也提升了 2 倍。

苹果公司还称，新 MacBook Air 比同类畅销 Windows 笔记本快 3 倍，比去年销售的 Windows 笔记本快 98%。同时，续航方面最长支持 15 小时网络浏览，以及 18 小时连续视频播放，可以说在兼顾轻薄的同时性能得到明显提升，起售价为 999 美元。

新款 Mac mini 在性能上也有着巨大提升，是此前搭载四核 Intel 芯片 Mac mini 产品的 3 倍，图形性能则达到了前代产品的 6 倍。新款 Mac mini 最高可选 16GB 内存和 2TB 的 SSD 存储空间，能效提升 60%。价格方面相较上代下调 100 美元，起售价为 699 美元。

苹果笔记本中的明星产品——新一代 13 英寸 MacBook Pro 压轴出场，其同样搭载 M1 处理器，而且内置了风扇，从性能上来说比新和 MacBook Air 和 Mac Mini 更为出色。

据苹果介绍，新 MacBook Pro 比前一代产品性能提升 2.8 倍，同时也要比同类 Windows 系统畅销笔记本的性能快了 3 倍，图形处理性能提升 5 倍，能做到播放 8K 分辨率视频不丢帧。续航方面，新一代 MacBook Pro 可连续浏览网页时间 17 小时，连续播放 20 小时视频。售价方面，新一代 13 英寸 MacBook Pro 起售价为 1299 美元。

发布会结束后，苹果中国官网也迅速上架了这三款新品，均有两种版本可以选择，但发售时间还未确定。新 MacBook Air 售价为 7999 元和 9799 元，每位顾客限购 2 台；新 Mac mini 售价为 5299 元、6799 元，每位顾客限购 6 台，相较于 8299 元的八代英特尔 i5 版本在售价上更加友好。

新一代 13 英寸 MacBook Pro 售价为 9999 元和 11499 元，每位顾客限购两台。值得一提的是，搭载十代 Intel Core i5 四核芯片的 13 英寸 MacBook Pro 依然在售，两种版本价格分别为 14499、15999 元，可见搭载苹果 M1 芯片的新款在价格上有着明显优势。

这三款搭载苹果自研芯片产品的发布，是 36 年来 Mac 电脑首次使用苹果自研的处理器，意味着苹果 PC 开始从英特尔芯片正式向自研过渡。在这之前，Mac 是唯一不在苹果自己的处理器上运行的主要产品，iPhone、iPad、Apple Watch 和 Apple TV 均已在苹果自研芯片上运行，尤其是在手机领域，苹果几乎掌握所有核心技术的关键环节，再加上软件生态，从而构建起护城河。

在全球电脑行业增长趋于缓慢，成为 “夕阳产业”的时候，占据全球 PC 份额不足 10% 的苹果仍在不遗余力构建技术生态，似乎在表明其意图在 PC 领域构建类似手机的护城河。而早在今年 6 月的 WWDC20 上，苹果就宣布了 Apple Silicon 自研芯片的计划。当时苹果表示，这一过渡将需要大约两年的时间才能完成。

对于苹果来说，转向自研无疑将对 Mac 产品的性能、功能等提升在时间上拥有完全的自主控制权。在 15 年前定下合约之后，苹果和英特尔也曾有过蜜月期，但近些年英特尔挤牙膏式的的进展已经明显拖累了 Mac 的产品规划和更新。

对于想要在 PC 领域形成完整闭环的苹果来说，未来或许难以再容下英特尔。虽然目前苹果仍有英特尔芯片 PC 在售，但此次发布的新款 Mac 在价格上已具备明显优势，未来或将成为苹果 PC 产品主流，有业内人士甚至认为苹果会为了提高统一性 PC 的普及，推出更加便宜的入门级设备。苹果能否借此实现更大突破，打破现有 PC 市场格局值得关注。