并非雷雳 4，苹果自研 M1 芯片 MacBook Air/Pro 与 Mac mini 配备雷雳 3 接口

IT之家11月11日消息 今日凌晨，苹果发布了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，均搭载 M1 芯片，这是苹果专为 Mac 设计的首款芯片。

据外媒 MacRumors 报道，配备 M1 芯片的新款 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac mini 配备了两个 USB-C 接口支持，USB 4 和雷雳（Thunderbolt）。但苹果仍在继续使用雷雳 3 接口，并未将新型号升级至雷雳 4。

IT之家了解到，雷电 4 则可提供 40Gb / 秒的连接速率，通过单个连接进行数据、视频传输和供电。

雷电 4 认证要求包括：