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并非雷雳 4，苹果自研 M1 芯片 MacBook Air/Pro 与 Mac mini 配备雷雳 3 接口

2020/11/11 6:25:52 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月11日消息 今日凌晨，苹果发布了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，均搭载 M1 芯片，这是苹果专为 Mac 设计的首款芯片。

据外媒 MacRumors 报道，配备 M1 芯片的新款 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac mini 配备了两个 USB-C 接口支持，USB 4 和雷雳（Thunderbolt）。但苹果仍在继续使用雷雳 3 接口，并未将新型号升级至雷雳 4

IT之家了解到，雷电 4 则可提供 40Gb / 秒的连接速率，通过单个连接进行数据、视频传输和供电。

雷电 4 认证要求包括：

  • 相比 雷电 3，最低 PC 视频规格和最低 PC 数据规格的要求提高一倍。

  • 视频：支持两个 4K 显示屏或一个 8K 显示屏。

  • 数据：PCIe 传输速度高达 32Gb / 秒，存储传输速度高达 3,000MB / 秒。

  • 支持具有多达 4 个 雷电 4 端口的坞站。

  • PC 至少可以在一个计算机端口上充电。

  • 连接 雷电 坞站后，通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒。

  • 需要基于英特尔 VT-d 的直接内存访问 (DMA)保护，以阻止物理 DMA 攻击。

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关键词：苹果Mac

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