新款 M1 芯片苹果 Mac 均已支持 WiFi 6，MacBook Air 功能键有更新

IT之家 11 月 11 日消息 新款搭载 M1 芯片的 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac mini 是苹果首批支持 WiFi 6 或 802.11ax 标准的 Mac。随着 2020 年 3 月 iPad Pro 的推出，WiFi 6 支持开始在苹果设备中推出，但苹果并没有在今年早些时候更新的 Mac 中加入该功能。

WiFi 6 带来了更快的速度、更大的网络容量、更低的延迟和更高的能效，也非常适合有许多 WiFi 连接的智能家居产品在使用的家庭。随着越来越多的路由器开始提供 WiFi 6 性能，这次更新对 Mac 产品线来说是一个可喜的变化。

今天的 Mac 新品都没有在设计上有大的变化，但 MacBook Air 更新了一行功能键，包括新增了 Spotlight 搜索功能键，并且使用听写键和 “勿扰模式”键代替了以前用于调节键盘亮度的功能键。

IT之家了解到，键盘底部的 Fn 键也被更新为表情键，用于在 MacBook Air 上调出表情。

除了这些功能键的更新外，M1 MacBook Air 使用的是苹果今年早些时候在 2020 MacBook Air 上的剪刀式开关键盘。相比上一代的蝴蝶键盘，剪刀式开关键盘更加可靠，而且不容易因为接触到碎屑和其他小颗粒而出现故障。