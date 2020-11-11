经典 “我是 PC”营销风格再现：苹果 M1 比英特尔更快

IT之家 11 月 11 日消息 距离上一次 “Get a Mac”广告播出已经过去了十多年，但苹果在新款 Mac 产品发布会上，又将其标志性的 “我是 PC”角色带了回来。喜剧演员约翰 - 霍奇曼（John Hodgman）再次穿上西装，打上领带，对苹果公司发布的产品进行了一些解说，其中包括新的 M1 芯片、Macbook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac Mini，调侃了在面对 Apple Silicon 时英特尔 PC 的诸多问题。

“你好，我是 PC。有时间提问吗？因为我有一个问题。” 霍奇曼在活动期间播放的视频短片中说，“为什么呢，为什么呢？为什么要做这些进步？”

在活动中，苹果宣传说，新的 13 英寸 MacBook Pro 拥有 Mac 有史以来最长的电池续航时间，可进行 17 个小时的无线网页浏览和长达 20 小时的视频播放。

“电池续航更长？插上电源吧。你要去哪里？就插上吧。”霍奇曼说。

周二，苹果还表示，MacBook Pro 将拥有更安静的 "主动冷却系统"，而不是风扇，Mac Mini 拥有 "先进的散热设计"，以保持其 "凉爽和安静"。

"哦，你现在真安静。" 霍奇曼说。"看，我是一台机器。我为它感到骄傲。"

而苹果宣布，其新的 M1 芯片可以在新的 MacBook Air、13 英寸 MacBook 和 Mac Mini 内找到，是 "苹果有史以来最强大的芯片"，提供了 CPU 快 3.5 等规格。

"快？我快了。我还是很快的。看看吧。" 霍奇曼对此宣称，迅速挥舞着手臂做跑步状，很快就气喘吁吁了。"我的电池没电了。我得去插电了。"

IT之家了解到，在最初的 “我是 PC”广告中，朗饰演的是年轻、时尚的 "Mac"，是苹果 Macintosh 的代表，而霍奇曼饰演的是一个呆萌的 "PC"，是微软个人电脑的代表。这些广告甚至激发了微软的回应，微软在 2008 年开展了 "我是 PC" 活动，反驳苹果的负面营销。