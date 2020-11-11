携号转网全面实施即将满周年，其中赢家或与众不同

11 月 11 日消息 2019 年 8 月 5 日，携号转网进入落地阶段。2019 年 11 月 10 日，三大运营商携号转网服务正式进入试运行阶段。2019 年 11 月 27 日，携号转网正式在全国提供服务。从进入落地阶段开始到试运行再到全面实施，携号转网即将迎来全面实施一周年。到底谁是赢家的争论，或将有初步定论。

一、移动电话用户净增，中国电信领先

近日，三大运营商分别公布了其 2020 年 9 月份月报。至此，今年前三季度的经营情况已经全面揭晓。从公布的用户增长数据看，中国电信的移动电话用户净增规模第一，而且远超中国移动和中国联通。

今年前三个季度的经营数据显示，中国电信是三家运营商中唯一实现移动电话用户正增长的运营商，而且从数据构成分析看，中国电信的用户增量大体相当于中国移动和中国联通的流失总量。这其中有没有关联关系呢？

虽然我们不能直接得出中国电信的移动电话用户增长来源于中国移动和中国联通的用户流失，但是面对同样的宏观经济形势，中国电信一骑绝尘的背后应该有自己独特的支撑原因。这其中或许就有携号转网的功劳。

凭借中国电信移动电话用户正增长，我们能直接定义中国电信就是携号转网的赢家吗？虽然我们没有看到官方公布的有关携号转网的相关具体数据，但是现在的这种推论比较符合普通人的逻辑。

二、移动电话用户增长，宽带起到了拉动作用

三大运营商公布的月报数据显示，我国的宽带用户保持了较好的增长势头，三者合计的用户增长已经超过 2300 万户，其中仅中国移动自己的宽带用户净增就已经超过 1700 万户。

目前三大运营商的宽带用户多为固移融合宽带，也就是说通过移动电话号码发展宽带，或者通过宽带发展移动电话号码已经成为常态。而且这种发现得到的用户，对运营商的粘性较高，不容易离网。

如果按照一个家庭三口人的官方统计口径进行分析，那么中国移动通过宽带捆绑了 6 亿左右的移动手机号码，而中国电信则可以实现对 4.6 亿左右的移动号码的捆绑，但是现在中国电信的移动手机号码用户仅有 3.5 亿户左右。

如果按照找个逻辑继续推论，那么未来中国电信的移动电话用户还将保持正增长，而且增长的空间还有大约 1 亿户左右；同样中国移动的固网宽带用户也将继续保持增长，而且增长空间大约也在 1 亿户左右。

虽然中国移动的宽带用户和中国电信的移动电话用户增长未来不容易分别实现 1 亿户的增长，毕竟通过竞争此消彼长之后还户进一步挤占现有的增长空间。但是这个逻辑还是有合理性。

这个逻辑同样适用于中国联通。中国联通的宽带用户规模可以实现对 2.6 亿左右的移动电话号码的捆绑，这或许也在一定程度上说明为什么中国联通的移动号码用户流失的原因。同时，这也说明了中国移动宽带坐上头把交椅的原因。

三、携号转网和宽带拉动，谁是增长的主要动力

携号转网毫无疑问会带来移动电话用户的增长，同样宽带用户也能实现拉动移动电话用户增长的目标。两种推动力同时存在，那么两者谁才是推动移动电话用户增长的主要动力呢？

截至目前我们还没有查询三大运营商移动电话用户增长的来源信息，但是相对于携号转网的大费周章以及三大运营商对携号转网的互不相让来看，拉动移动电话用户增长的主要动力来自于宽带。毕竟宽带用户完成圈地之后，本网的移动电话号码启用就是时间早晚的问题。

考虑到中国电信因为宽带用户规模而具有的较大的移动电话用户增长空间，我们从逻辑上推断中国电信的移动电话用户增长主要来源于宽带捆绑。毕竟在大家都严防死守的情况下，从宽带而来的业务延伸更容易。

从目前的情况看，中国电信未来的移动电话用户增长还将是大概率事件，就像中国移动的宽带用户增长不容易停下来一样。弄清楚支撑中国移动宽带用户和中国电信移动电话用户分别增长的原因，有助于认清行业的竞争走势。

携号转网政策全面实施之后，三大运营商为了保有存量用户而进行了各种优惠营销，这其中确实大大提高了用户获得感，对于那些受够了某家运营商的用户而言，自由流动本身就是获得感的体现。从这个角度看，三大运营商都是携号转网的实施者，真正的赢家只有用户。