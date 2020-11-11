马斯克：特斯拉正在研发第三代 “疫苗打印机”

电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）证实，公司目前正在为德国疫苗公司 CureVac 研发第三代疫苗打印机，他相信这将是 “对世界非常重要的产品”。

今年早些时候，马斯克宣布特斯拉已成为德国疫苗公司 CureVac 的制造合作伙伴，后者正在研发一种基于 RNA 技术的新冠病毒疫苗。

马斯克此前曾宣布，特斯拉将 “为总部位于德国的 CureVac 公司打造 RNA 微型工厂”。

这一消息令人惊讶，因为生产疫苗设备与电动汽车制造或可再生能源完全不同。据报道，特斯拉从去年就开始与 CureVac 公司合作。两家公司共同申请了一项可能具有革命性的 “RNA 生物反应器”的联合专利。

特斯拉将制造用于 RNA 打印的自动化系统，并将其部署到世界各地。

CureVac 称已经找到了一种稳定 RNA 并传递给身体对抗特定疾病信息的方法。

该公司此前一直致力于治疗其他流感毒株，但在疫情暴发期间将重点转向了抗击新冠病毒，最近进入了第二阶段的临床试验。

马斯克今年 8 月份曾造访德国，并与 Curevac 一起审查了该项目后。上周，马斯克再次来到德国，并在 Twitter 上回应道：“特斯拉已经制造出用于制造疫苗的 RNA 生物反应器。CureVac 目前正在使用的是第二版，第三版正在开发中。”

马斯克还补充说，他相信该产品将对世界很重要，但他不认为它会对特斯拉的财务产生影响：“我确实希望这款产品能成为全世界的重要产品，但可能不会给特斯拉带来经济效益。”

两家公司的想法是，当 CureVac 正在研究疫苗时，还需要一种方法来大规模制造和分发疫苗。

如果该项目成功，特斯拉将因建造生产疫苗的 “微型工厂”而得到回报。但马斯克表示，投资者不应将此考虑在内。