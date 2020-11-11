12 点继续：京东每天补贴 8 元起，白薅 2 单！

京东11.11“补贴购”继续，3重优惠可叠加（白薅2单）：



• 京东京享红包，今日加码：点此领取（可反复进入领3次，大概率能领到2次现金红包，合计2元左右）

• 补贴购5元/3元礼金：点此领取（活动每天12点开启，每日可各领1次）

• 如果使用白条支付，大概率还能再减0.5~1元。

领到2笔礼金后，可各下1单，付款金额1元起。下单时可用红包，相当于白薅2单！

同时，天猫也开启活动周期内最大奖池，冲刺1111元大奖，助你清空购物车：天点领天猫红包（可抢3次）。

补贴购会场

会场内商品全部可用礼金，都是好价：

好价单品

12:00起，点开任意链接，都能领到3元/5元礼金，礼金全场通用。

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• 天猫超级红包（可抢3次）

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