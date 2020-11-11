12 点继续：京东每天补贴 8 元起，白薅 2 单！

京东11.11“补贴购”继续，3重优惠可叠加（白薅2单）：
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• 补贴购5元/3元礼金：点此领取（活动每天12点开启，每日可各领1次）
• 如果使用白条支付，大概率还能再减0.5~1元。
领到2笔礼金后，可各下1单，付款金额1元起。下单时可用红包，相当于白薅2单！
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补贴购会场
会场内商品全部可用礼金，都是好价：
好价单品
12:00起，点开任意链接，都能领到3元/5元礼金，礼金全场通用。
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• 天猫超级红包（可抢3次）
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