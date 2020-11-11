苹果 M1 芯片首次为 Mac Mini 和入门级 13 英寸 MacBook Pro 带来 6K 显示屏支持

IT之家 11 月 11 日消息 苹果新推出的 Mac mini 和 13 英寸 MacBook Pro 机型采用定制设计的 M1 芯片，最高可兼容 6K 显示屏，包括苹果的 Pro Display XDR。相比之下，基于英特尔的上一代 Mac mini 和基于英特尔的入门级 13 英寸 MacBook Pro，配备两个 Thunderbolt 3 端口，最高支持 5K 显示屏。

IT之家了解到，搭载 M1 芯片的新款 MacBook Air 也可以驱动 6K 显示屏，但之前今年早些时候发布的基于英特尔的 MacBook Air 也可以。

6K 显示屏的支持在整个 Mac 产品线中逐渐普及，其他能够支持 6K 显示屏的机型包括 2018 年及更新的 15 英寸或 16 英寸 MacBook Pro、2019 年或更新的 iMac 机型以及 2019 年 Mac Pro。苹果的 Pro Display XDR 还兼容任何带有 Thunderbolt 3 端口的 Mac 机型，能够与 Blackmagic eGPU 搭配。

新款 Mac mini、13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air 标志着苹果在 Mac 中摆脱英特尔处理器的开始。6 月，苹果透露计划开始在 Mac 中使用自己的定制芯片，并承诺每瓦特的性能达到行业领先水平。当时，苹果表示，这一过渡需要大约两年时间才能完成。

苹果表示，M1 芯片的 CPU 性能最高可提高 3.5 倍，GPU 性能最高可提高 6 倍，机器学习最高可提高 15 倍，同时可使电池寿命比上一代 Mac 延长 2 倍。