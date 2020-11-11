三大原因促使苹果与英特尔终结 15 年合作

苹果周二发布了三款全新的 Mac 电脑，分别是 MacBook Air、13 英寸的 MacBook Pro 和 Mac Mini。它们看起来基本与上一代产品相同。

此次的主要更新是芯片：这些新品用苹果自主研发的 M1 芯片取代了英特尔处理器。周二的这场发布会标志着苹果笔记本和台式机将放弃已经使用了 15 年的英特尔处理器，这也将成为半导体行业的一次重大转变。

据市场研究公司 Gartner 估计，按出货量计算，苹果是全球第四大 PC 制造商。因此，苹果在笔记本电脑和台式机中采用自研芯片的决定将对英特尔构成打击。

英特尔在一份声明中说：“我们相信，采用英特尔技术的 PC（例如基于第 11 代英特尔酷睿移动处理器的 PC）将在全球客户最看重的领域为其提供最佳体验，也将为开发者提供最开放的平台。”

苹果的芯片基于 ARM 技术，而没有采用英特尔芯片的 x86 架构。ARM 最初是为移动设备设计的，使用 ARM 架构开发的芯片始终具备更高的效率，因而可以延长电池续航时间。在笔记本电脑上，这可能意味着可以在不使用外接电源的情况下增加几个小时的使用时间。

但这只是苹果公司放弃英特尔芯片的原因之一。以下汇总了苹果此举的三大原因：

1. 拥有核心技术是苹果的重要战略

苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）经常表示，该公司 “把拥有和控制我们产品背后的主要技术作为长期战略。”

对于电脑硬件公司而言，几乎没有什么技术比处理器更加重要。

苹果已经对芯片部门投入巨资，包括重大收购。首先是在 2008 年以 2.78 亿美元的价格收购了 P.A.Semi，由此开启了该部门的发展。最近又在 2019 年以 10 亿美元的价格收购了英特尔调制解调器业务的一部分。自 2010 年以来，该公司的 iPhone、iPad 和 Apple Watch 一直采用自主研发的 A 系列芯片。现在，苹果基本上是将相同的技术引入笔记本电脑和台式机，这意味着所有苹果计算设备基本上都在同一框架上运行。

CCS Insight 分析师维尼 · 莱姆（Wayne Lam）说：“苹果芯片完全符合该公司的整体性控制目标。他们目前在计算领域控制着从芯片到软件，再到鼠标使用方式等一切元素，因此具有高度集成性。”

控制自己的技术可以帮助苹果更加深入地集成自家产品。这也意味着它可以按照自己的计划运营——苹果高级副总裁约翰尼 · 史鲁吉（Johny Srouji）去年表示，芯片开发需要 3 年的时间——而且可以更好地控制成本。

“苹果认为，他们可以比英特尔或高通的标准业务模式更快地进行创新，然后在此基础上研发芯片。”莱姆说。

2. 英特尔的制造能力落后

苹果周二自豪地表示，新款 Mac 的 M1 芯片使用 5 纳米晶体管。

Gartner 分析师乔恩 · 埃伦森（Jon Erensen）说：“5 纳米技术具备领先优势，目前只有很少的产品使用这种技术。”英特尔当前在售的产品采用 10 纳米晶体管。

通常而言，芯片制造商可以在同一空间中容纳的晶体管越多，芯片的效率就越高。英特尔目前仅生产采用 10 纳米晶体管的芯片。

英特尔会在全球范围内控制自己的芯片工厂，相比之下，苹果则会交给亚洲企业来代工自己设计的芯片。但苹果的芯片制造合作伙伴台积电可以生产 5 纳米芯片，英特尔却不能。

“英特尔过去几年在制造业领域面临一些挑战。而且我认为这些挑战为基于 ARM 的设计开辟了进入市场的窗口或机会。苹果是目前最好的 ARM 处理器设计者之一。”Gartner 分析师乔 · 埃伦森（Jon Erensen）说。

英特尔 CEO 鲍勃 · 斯旺（Bob Swan）今年早些时候表示，该公司考虑像苹果公司一样外包制造业务。

“随着英特尔在升级 10 纳米和 7 纳米过程中面临挑战，加之台积电和三星等代工企业加大力度推动这类技术，导致英特尔丧失了一大主要优势，在一定程度上拉平了竞争环境。”埃伦森说。

3. 不仅能延长电池寿命，还有可能提升性能，甚至让笔记本电脑像手机一样工作

苹果表示，M1 Mac 优于旧款产品，主要是因为，苹果声称其自主研发的芯片比英特尔芯片具备更好的性能和更长的电池续航时间。

新 Mac 电脑显然会延长续航能力。苹果以前的芯片已用于智能手机和平板电脑，这些产品使用的电池比笔记本小得多。

在周二的发布会上，苹果强调了将根据每瓦性能而不是原始性能来评估芯片。

苹果表示，使用入门级 MacBook Air 时，单次充电即可实现 15 小时上网浏览，比以前采用英特尔芯片时的 10 到 11 个小时延长近 30%。

苹果表示，新 Mac 的工作方式也更像手机或平板电脑，具有从睡眠中立刻唤醒的功能。如果开发人员采取一些措施，使之兼容 App Store，新款 M1 Mac 甚至可以运行 iPhone 应用。

但分析师警告称，需要在这些产品下周上市后进行测试，才能确认苹果宣称的性能。

Moor Insights 创始人帕特里克 · 莫海德（Patrick Moorhead）表示：“新 M1 芯片的性能基本无法评估，因为该公司没有针对其宣称的性能提供任何详细证据。”