文件显示：2021 款 Model 3 长续航版配备 82kWh 电池组

11 月 11 日消息，据国外媒体报道，特斯拉发给欧洲客户的书面文件显示，2021 款 Model 3 长续航版配备了 82kWh 的电池组。

相比之下，2019 款和 2020 款 Model 3 配备的是 79kWh 的电池组。这意味着 2021 款 Model 3 长续航版的电池容量提升了大约 3.8%。

2021 款 Model 3 长续航版的电池容量得到改进，似乎要归功于特斯拉电池合作伙伴松下在内华达州超级工厂生产的的新电池。

今年 9 月，松下北美能源公司负责生产工程及设施业务的副总裁卡尔 · 沃尔顿（Carl Walton）透露，该公司将在内华达州超级工厂生产下一代电池，新电池的能量密度与之前相比提高了大约 5%。

很显然，经过重新设计的 Model 3 使用的正是松下的新电池。

据悉，特斯拉是在 2020 年 10 月中旬推出新版 Model 3 的，而旧版 Model 3 是在 2016 年 3 月底推出的。

外媒称，新版 Model 3 与旧版 Model 3 有所不同。新版 Model 3 采用了形状更加扁平的 Aero 车轮，而旧版的设计则显示了凸出的车轮辐条，但这已经被修改。

此外，新版 Model 3 修改了中控台设计，中控台采用了新的颜色和打开方式，与旧版车型的设计不同。在诸多改进中，根据配置不同，新版 Model 3 的续航里程增加了 5% - 10%。

本月初，外媒称，特斯拉的弗里蒙特工厂开始交付经过重新设计的 Model 3。