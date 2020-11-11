首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 软件之家>软件快报

深度操作系统 2020.11.11 更新发布：内核升级

2020/11/11 13:50:23 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家11月11日消息 今日，深度操作系统宣布 2020.11.11 更新现已发布。本次更新包括升级内核、Debian 10.6 仓库以及系统安全性更新

系统安全方面，本次更新修复了 Firefox-ESR 安全漏洞，编号包括：CVE-2020-15652、CVE-2019-13075、CVE-2020-15652、CVE-2020-6812、CVE-2020-6814、CVE-2020-6811、CVE-2020-6807、CVE-2020-6806、CVE-2020-15669。

IT之家了解到，深度系统仓库更新到 debian 10.6。

▲ 图源：深度操作系统

此外，本次升级内核，提升了系统稳定性和兼容性。5.4.50(LTS)->5.4.70(LTS)，5.7.7(Stable)->5.8.14(Stable)（为适配 5.8 内核，NVIDIA 显卡驱动已升级至 450.66 版本）

  • 5.4(LTS)内核支持自动升级；5.8(Stable)内核需手动升级（执行命令：sudo apt update && sudo apt install linux-image-5.8.14-amd64-desktop linux-headers-5.8.14-amd64-desktop，重启系统即可）；

  • 新内核版本目前处于公测阶段。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：深度操作系统

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用