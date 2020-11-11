深度操作系统 2020.11.11 更新发布：内核升级

IT之家11月11日消息 今日，深度操作系统宣布 2020.11.11 更新现已发布。本次更新包括升级内核、Debian 10.6 仓库以及系统安全性更新。

系统安全方面，本次更新修复了 Firefox-ESR 安全漏洞，编号包括：CVE-2020-15652、CVE-2019-13075、CVE-2020-15652、CVE-2020-6812、CVE-2020-6814、CVE-2020-6811、CVE-2020-6807、CVE-2020-6806、CVE-2020-15669。

IT之家了解到，深度系统仓库更新到 debian 10.6。

▲ 图源：深度操作系统

此外，本次升级内核，提升了系统稳定性和兼容性。5.4.50(LTS)->5.4.70(LTS)，5.7.7(Stable)->5.8.14(Stable)（为适配 5.8 内核，NVIDIA 显卡驱动已升级至 450.66 版本）